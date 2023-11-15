Депутаты Заксобрания обсуждают меры для снижения аварийности на дорогах Новосибирской области

Для снижения аварийности на дорогах области необходима реализация комплекса мер – от инженерных до профилактических, убеждены депутаты комитета Заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике.

«Тенденция роста ДТП – по всей России. У нас, конечно же, вызывает озабоченность, прежде всего, ситуация в Новосибирской области. Мы входим не в лучшие списки по показателям ДТП. Особенно меня напрягает, что у нас на 200% рост по детскому травматизму. Погибших было три ребенка – сегодня – девять. Общая задача – в корне изменить ситуацию», – начал заседание комитета по транспортной, промышленной и информационной политике его председатель Валерий Ильенко.

Остроту проблемы подтвердил заместитель начальника УГИБДД МВД по Новосибирской области Андрей Кузнецов. По итогам десяти месяцев зарегистрировано 2224 ДТП (+26% к аналогичному периоду прошлого года) в которых погибло 232 человека (+19%), раненых 2686 (+21%). Рост этих трех показателей в 11 муниципалитетах и пяти районах Новосибирска. Увеличение числа погибших отмечается на территориях Доволинского, Коченевского, Кочковского, Купинского, Мошковского, Сузунского, Черепановского районов и поселка Кольцово. Наиболее распространенными видами ДТП являются столкновение (953 ДТП), Основные причины – несоблюдение очередности проезда перекрестков (доля в общем числе 17%), нарушение правил проезда пешеходных переходов (13%), выезд на полосу встречного движения (39%). Также зарегистрировано 26 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Один человек погиб, ранено 25.

Заместитель начальника УГИБДД МВД по Новосибирской области отметил рост детского травматизма на дорогах. Количество ДТП увеличилось на 31% (358 ДТП), из девяти погибших детей семь были пассажирами транспортных средств. Раненых 387 детей. «Повышение аварийности наблюдается по всем видам перевозок. В связи с изменением светового дня увеличилось число наездов на пешеходов. Практически каждый день на нерегулируемых пешеходных переходах ежедневно регистрируется 6-7 ДТП», – констатировал Андрей Кузнецов.

Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Игорь Миллер озвучил ситуацию с местами концентрации ДТП. По итогам 2022 года на дорогах области выявлено 41 место концентрации ДТП: на федеральной дороге Чуйский тракт, одно – в Искитиме, остальные – в Новосибирске. На федеральной дороге очаг аварийности ликвидирован. Все необходимые мероприятия выполнены и в Искитиме. В Новосибирске планом устранения мест концентрации ДТП предусмотрено 113 мероприятий. Как сообщил начальник департамента транспорта и благоустроительного комплекса Сергей Эпов, по итогам 10 месяцев в результате выполнения запланированных мероприятий 36 очагов ДТП не фиксируются, три пока остались. Все мероприятия, которые могли влиять на совершение ДТП, выполнены.

В ходе обсуждения депутат Александр Петрович Козлов напомнил, что прежде в области действовал запрет на передвижение фур в течение дня, только ночью. «В ближайшее время будем обращаться, чтобы такое решение было принято. Этот фактор существенно влияет на обстановку на дорогах», – согласился председатель комитета Валерий Ильенко.

Депутат Елена Тырина обратила внимание на рост числа несовершеннолетних участников ДТП. «Может быть, стоит изменить подход к этому направлению? Использовать инструменты, на которые дети реагируют? Например, привлекать блогеров для изготовления социальной рекламы – тех, кого молодые будут слушать».

Тему поддержали депутат Александр Шпикельман, вспомнивший о телевизионной программе «Безопасное колесо», которую смотрели и взрослые, и дети. «Каково взаимодействие электронной системы "Безопасный город", на которую потратили довольно крупные деньги, с предупреждением правонарушений в сфере ПДД? Взаимодействия между Правительством и ГИБДД в этом вопросе нет», – считает депутат.

«Сколько министерству транспорта нужно времени, чтобы подготовить проект государственной программы, которая сможет переломить ситуацию?» – задал вопрос заместитель Председателя Законодательного Собрания Майис Мамедов.

Услышав ответ «к январю 2024 года», председатель комитета Валерий Ильенко подчеркнул необходимость принятия комплексных решений – от усиления пропаганды безопасности, включая сферу Министерства образования, до технических мер. «Будем рекомендовать мэрии Новосибирска при заключении контракта на выполнение дорожно-строительных работ включать работы по нанесению разметки. Предоставить информацию по сданным объектам. Объект сдан, когда разметка нанесена?»

Заместитель председателя комитета Сергей Титков озвучил решение депутатов: Министерству транспорта представить в комитет оперативную информацию по исполнению мероприятий госпрограммы по повышению безопасности дорожного движения, в том числе по их финансированию. ГИБДД – активизировать работу отдела пропаганды безопасности дорожного движения. Усилить взаимодействие с областными исполнительными органами власти в части профилактики ДТП. Направить в комитет план мероприятий по профилактике ДТП на 2024 Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов проинформировать комитет о работе местных комиссий безопасности дорожного движения – как об исполнении запланированных мероприятий, так и об их финансовом обеспечении.