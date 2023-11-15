сегодня
15 ноября, 14:29
пробки
3/10
погода
+4.1°C
курсы валют
usd 91.25 | eur 97.77
сегодня
15 ноября, 14:29
пробки
3/10
погода
+4.1°C
курсы валют
usd 91.25 | eur 97.77
сегодня 12:49
экономика общество

Долгосрочное кредитование сибирских аграриев увеличилось более чем в два раза

Фото: ru.freepik.com

Аналитики отметили рост популярности долгосрочных инвестиционных кредитов для агропромышленных предприятий и снижение доли краткосрочного финансирования.

Благодаря доступу к длинным деньгам, аграрии могут приобретать или совершенствовать оборудование, ремонтировать и строить помещения и иным образом развивать свое дело. С начала 2023-го года представители агробизнеса уже получили свыше 4,5 млрд рублей, в то время как за весь прошлый год сумма составляла лишь 1,9 млрд рублей.

Доля краткосрочного кредитования, наоборот, снизилась. Это говорит о том, что агропроизводители региона смотрят в будущее и сейчас готовы вкладывать в развитие и модернизацию своих производственных мощностей.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Поддержка агропромышленного комплекса Сибири, вклад которого в продовольственную безопасность страны сложно переоценить, является одним из важнейших направлений нашей работы. Сбер, используя все меры господдержки, предоставляет кредитные средства на развитие всех основных отраслей сельского хозяйства без ограничений по сумме инвестиционного финансирования».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Карина Чиркова
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в