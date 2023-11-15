Это надо видеть: достопримечательности Новосибирска, равных которым нет за Уралом

Новосибирск можно назвать городом-перфекционистом. Едва появившись на карте России, он сразу же продемонстрировал нешуточный размах строительства, серьёзные амбиции и какой-то особый дух столичности. В этом сюжете — о том, что непременно нужно увидеть, побывав в нашем городе, что здесь можно отнести к разряду самого-самого.

Догнать и перегнать

С самого своего основания в конце позапрошлого века наш город замахивался на такие проекты, которые невозможно было не заметить даже из столицы. Как рассказал научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, уже в 1896 году при создании первого перспективного плана посёлка главную улицу в нём назвали проспектом, дав ему имя императора Николая II — «Николаевский». И спланировали с сибирским размахом: ширина проспекта — 56 метров. Даже главный Невский проспект в столичном Санкт-Петербурге в своём начале вдвое уже — 25 метров.

И так — во всём. Самые новые эксперименты и направления в архитектуре, искусстве и других сферах тут же появлялись в Новосибирске. В 1962 году в городе родился миллионный житель — и Новосибирск побил ещё один рекорд, всего за 69 лет став самым быстрорастущим в мире городом-миллионником. А ещё раньше в Новосибирске появился самый большой в России театр. Город всегда жил под девизом: «Стать первым как минимум за Уралом».

Поэтому, как бы ни пытались скептики приуменьшить масштабы городских достижений, у нас есть чем удивить и самих себя, и гостей мегаполиса.

Четвёртое чудо России

Пожалуй, одной из самых известных достопримечательностей города, которой гордятся новосибирцы, стал Новосибирский зоопарк. В 2008 году на конкурсе «Семь чудес России» по результатам всероссийского голосования он вошёл в число лидеров, уступив только озеру Байкал, собору Василия Блаженного и Петергофу.

Новосибирский зоопарк — самый большой зоопарк в азиатской части России и один из крупнейших в стране. Причём не только по площади — 60 гектаров, но и по численности животных — 11 тысяч особей. В год его посещают около полутора миллионов человек.

А начиналось всё с крошечного зоосада, организованного в 1933 году на базе небольшой городской агробиостанции, располагавшейся в районе нынешней площади Кондратюка. Его научным руководителем стал зоолог-писатель Максим Зверев. Это был живой уголок при маленьком кабинете зоологии детской станции. К 1937 году усилиями работников и детей-юннатов под зоосад был приспособлен бывший сад «Альгамбра». Здесь был пополнен состав зверей и птиц и проводилась исследовательская работа.

Во время Великой Отечественной войны в Новосибирск эвакуировали не только заводы, но и животных из цирков и передвижных зоопарков страны. Их разместили на территории городской автобазы, где сейчас стоит торговый центр «Галерея». Несмотря на тесноту, зообаза Госциркобъединения полюбилась горожанам, и когда война закончилась, новосибирцы не захотели с ней расставаться. Зообазу передали городу — так в 1947 году в Новосибирске официально появился первый в Сибири зоопарк, долгое время остававшийся единственным за Уралом.

Решения о строительстве нового зоопарка принимались много раз, но приступить к нему смогли только в 1985 году. Эта стройка стала общим делом всех горожан. В 1993 году новый зоопарк открыли для посетителей.

Сегодня в зоопарке, неподалёку от Лебяжьего озера, можно увидеть небольшую мемориальную беседку, посвящённую человеку, который несколько десятилетий был настоящей душой этого места.

Ростислав Александрович Шило — это целая эпоха в истории уникального зверинца. Пройдя путь от рабочего по уходу за животными до директора, он руководил зоопарком в течение почти полувека. После его смерти зоопарку присвоили его имя. И сегодня Новосибирский зоопарк остаётся одним из лучших зоологических садов мира. В нём содержится более 700 видов зверей и птиц, половина из которых внесена в Международную Красную книгу. Зоопарк участвует в программах по сохранению редких и исчезающих видов животных, сотрудничает с зоопарками 44 стран. А за два последних десятилетия здесь появились самые удалённые в мире от морей и океанов дельфинарий и пингвинарий.

И звёздное небо над головой...

На одной из самых высоких точек города — Ключ-Камышенском плато — расположилась другая городская достопримечательность — Большой новосибирский планетарий. Он тоже крупнейший за Уралом. Куполообразное здание с двумя башнями-обсерваториями похоже на космический корабль, приземлившийся на склоне холма. Диаметр купола — 16 метров. Больше — только в планетариях Москвы, Волгограда и Санкт-Петербурга. Под звёздным куполом находится зал, где зрители могут «полетать» между планетами, попасть на поверхность Луны или Марса, «пробраться» сквозь кольца Сатурна или посмотреть полёт метеоритов и астероидов.

Первая обсерватория в Новосибирске появилась ещё до революции в реальном училище, где был установлен телескоп немецкой фирмы «Цейс». В конце 1930-х годов кафедры астрономии появились в Сибстрине, а потом в нынешней геодезической академии, где малый планетарий и сейчас продолжает выполнять учебные задачи.

История же создания Большого планетария начинается в сентябре 2006 года, когда после проведения первого сибирского астрономического форума новосибирские любители астрономии обратились к городским властям с идеей строительства астрофизического центра. Открытие планетария состоялось в День российской науки — 8 февраля 2012 года. Российский экипаж Международной космической станции поздравил новосибирцев с этим событием прямо с орбиты.

С разницей в полвека: два дня рождения легендарной библиотеки

Ещё одна городская легенда из разряда «самого-самого» — Государственная научно-техническая публичная библиотека Сибирского отделения Российской академии наук. Это крупнейшая универсальная библиотека во всей Азии. Здесь хранится более 15 миллионов книг, в том числе издания, которым уже 700 и более лет.

Удивительно, но ГПНТБ одновременно 65 и 105 лет. История одной из старейших и крупнейших в стране библиотек началась в Москве в 1918 году. А потом случился самый грандиозный переезд книжных фондов в России, да, наверное, и в мире.

В 1957 году было создано Сибирское отделение Академии наук. Учёные сразу же заговорили о необходимости организации в его составе крупного информационного подразделения — библиотеки. Они настаивали на перемещении в Сибирь уже сформировавшегося крупного фонда литературы.

Четыре года ушло на то, чтобы перевезти из столицы в наш город около четырёх миллионов томов. Для нового книгохранилища специально было построено уникальное здание. Пять этажей вверху и четыре — внизу, под землёй. Подобных проектов в Новосибирске в то время не было, и архитекторы ориентировались в том числе и на мировой опыт. Например, как раз подземное книгохранилище сделали по образцу научной библиотеки в Нью-Йорке. Сначала здание хотели построить в Академгородке, поближе к научным институтам, но в итоге всё же выбрали Октябрьский район. Когда-то на этой площади были торговые ряды, и библиотека стала архитектурной доминантой, которая на десятилетия вперёд определила облик этой части города.

Интересно, что за все четыре года, пока книги переезжали в Сибирь, библиотека не прекращала обслуживания читателей ни в Москве, ни в Новосибирске.

Библиотека обязана хранить хотя бы один экземпляр любой научной книги, изданной в России. И не так давно её фонд пополнился ещё одним интересным изданием. Компания «Ростелеком» передала в городские библиотеки экземпляры книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», в которой рассказывает о безопасном поведении в цифровом пространстве. Кстати, советы, которые даёт в ней один из крупнейших операторов связи, пригодятся не только детям, но и взрослым.

Лето круглый год

Лето в Сибири короткое, поэтому новосибирцы много лет мечтали о настоящем большом аквапарке. Но решения о его строительстве и проекты несколько раз менялись, так и оставаясь на бумаге. И когда уже казалось, что мечта так и останется мечтой, масштабный проект наконец удалось воплотить в жизнь. Так в 2016 году в городе появилась ещё одна популярная достопримечательность, привлекающая туристов даже из соседних регионов. Ну и, как всегда, — если уж строить, так с размахом!

Новосибирский аквапарк — самый крупный аквапарк в Сибири и самый большой из крытых аквапарков в России. На площади 40 тысяч квадратных метров расположено 153 аттракциона, в том числе 14 водных горок и 9 бассейнов общей площадью более 2000 квадратных метров. 4 горки для экстремалов высотой с семиэтажный дом появились впервые в России. До сих пор прокатиться на таких можно было только в японском открытом аквапарке, аквапарках Европы и Северной Америки.

Даже мосты — рекордсмены

В Новосибирске не так много мостов — в ближайшее время откроется лишь четвёртый. Но зато половина из них — тоже повод для гордости.

Например, метромост через Обь — самый длинный крытый метромост в мире. Его длина — более двух километров. Мост состоит из семи пролётов. Составные части этого моста имеют специальные ролики, за счёт чего становятся подвижными. Это сделано потому, что из-за перепадов температур длина моста может меняться в диапазоне до полуметра.

Кстати, изначально обсуждались самые разные варианты прохода метро через реку: от прокладки тоннеля под руслом Оби или непосредственно по дну реки до надстройки второго яруса на Октябрьском мосту. Однако все эти проекты оказались слишком дорогостоящими и технически сложными, поэтому в итоге от них отказались и возвели отдельный мост, параллельно Октябрьскому.

Ещё один мост, который около 10 лет назад построили в Новосибирске — Бугринский, — тоже рекордсмен. Это автомобильный мост с самым большим в мире русловым арочным пролётом — 380 метров. Кстати, эта арка выполнена в красном цвете и визуально напоминает лук — один из элементов герба Новосибирска.

Новосибирская марка

Среди объектов, которыми гордится Новосибирск, — не только архитектурные, культурные и туристические достопримечательности, но и предприятия, которые тоже успели зарекомендовать себя одними из лучших за Уралом. Одна из таких организаций — Банк «Левобережный». Тем более что похвастаться наличием своего регионального банка может далеко не каждый областной центр. А в Новосибирске такой банк есть.

Вот уже 32 года Банк «Левобережный» заботится о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири, разрабатывая особенные банковские продукты. Например, то, чем сейчас может гордиться каждый сибиряк, — банковская карта с уникальным кешбэком, когда рубли и мили начисляются одновременно. Кешбэк рублями начисляется до 60 000 в год, а милями — без ограничений. Карта стала настолько востребована, что банк стал доставлять карту по всей России.

Ещё одно предприятие, чья продукция известна по всей Сибири, — торгово-производственная компания «БЭСТ». Будучи одним из лидеров на рынке корпоративного обеспечения, в 2015 году компания запустила собственное производство бумажной продукции — полотенец, туалетной бумаги и салфеток. И сегодня предприятие перерабатывает до 100 тонн целлюлозы в месяц, производя около миллиона салфеток в день. При этом компания считает своей миссией обеспечить рынок продуктом высокого качества по доступной цене. «Мы хотим, чтобы было и красиво, и качественно. И чтобы это был продукт нашего государства, нашей малой родины, нашего Новосибирска», — говорит директор по развитию ГК «БЭСТ» Александр Поскотинов.

Ещё одно предприятие, хоть имеет и не новосибирскую, а областную прописку, но к городу и его достопримечательностям имеет самое непосредственное отношение.

Предприятия региона нередко становятся лауреатами и дипломантами престижного конкурса «100 лучших товаров России». В число победителей этого конкурса с 2014 года регулярно входит продукция крупнейшего в Новосибирской области производителя цемента — АО «Искитимцемент» (управляющая компания — АО «ХК «Сибцем»).

Экспертное жюри конкурса оценивает не только потребительские свойства продукции и её безопасность для потребителей, но и организацию деятельности предприятия, в том числе по показателям экологичности и ресурсоэффективности производства.

Компания «Искитимцемент» непрерывно развивается, продолжается внедрение современных технологий, обеспечивающих высокое и стабильное качество продукции, снижение воздействия на окружающую среду. Всего за период с 2014 по 2023 год инвестиции в развитие производства составили 3,35 млрд руб. с НДС, в том числе на экологические проекты — 1,2 млрд руб. Затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования за тот же период составили 5,6 млрд руб. (без НДС).

Ещё одной заметной новосибирской компанией, за 10 лет работы на рынке выросшей до федерального масштаба и услугами которой сейчас пользуются клиенты уже в 23 городах России, является сервис микрозаймов под залог автомобиля «Ваш инвестор». В компании считают, что главным секретом успеха является ответственность по отношению к клиентам и мобильность: предоставив минимальный пакет документов, клиент может в течение получаса-часа решить свой финансовый вопрос. Не так давно компания открыла офис в Москве, а уже в следующем году, по словам её основателя Бориса Комендантова, планирует сделать услуги доступными для всех регионов страны, разработав онлайн-формат обслуживания.

Мы рассказали здесь лишь о некоторых достопримечательностях, которыми знаменита неофициальная столица Сибири. Но это далеко не всё. А в будущем их станет ещё больше. Ведь Новосибирск — город смелых планов, город, который в вечном стремлении к совершенству ставит всё новые и новые высокие цели.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

· SOVA BAR

· Ваш инвестор

· Кофейня Дали

· Alcreme

· Музей Новосибирска