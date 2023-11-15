Хирург-онколог рассказал о том, как переехал из солнечной Киргизии в Сибирь и влюбился в её суровую красоту

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group продолжает своё путешествие по Новосибирской области, где живут и работают герои проекта «Земский доктор». В 460 километрах от Новосибирска, почти у самой границы с Казахстаном, расположился компактный и уютный городок Купино. Пять лет назад, круто изменив свою жизнь, сюда приехал молодой хирург Элзар Тилешов вместе со своей семьёй.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в 2012 году в России запустили федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Здравоохранение». При устройстве в медицинские организации на селе, в удалённых и труднодоступных территориях, и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

По следам отца

Элзар Кубанычбекович — врач в третьем поколении, причём вырос в семье, где медицине служили оба родителя, отец — анестезиолог-реаниматолог, мама — педиатр. К окончанию школы Элзар точно знал, кем хочет стать.

— Когда поступил в медицинский университет, определился и с направлением. Я выбрал хирургию, как наиболее универсальный профиль, который востребован во всех отраслях медицины, — говорит Элзар. — Ну и потом, это чисто мужская профессия, где требуется не только сильная и твёрдая рука, но и стальные нервы.

Первичную переквалификацию на хирурга-онколога наш врач прошёл уже в Купино, по предложению руководства районной больницы, нуждавшейся в своём хирурге-онкологе.

Была не была

До переезда в Новосибирскую область Элзар несколько лет работал фельдшером на скорой помощи, а со второго курса ординатуры уже врачом-ординатором Токмакской Городской больницы. Этот небольшой город расположен на севере Киргизии в Чуйской долине. Вскоре молодой врач женился, а когда у пары наметилось прибавление в семье, Элзар серьёзно задумался об улучшении жилищных условий. Решить пресловутый квартирный вопрос в Токмаке не представлялось возможным, а мысли о переезде в Россию уже давно витали в голове врача.

— В один прекрасный день муж принял решение и сказал — мы переезжаем в Купино — там нас ждут, — вспоминает супруга Элзара Анастасия. — Конечно, было страшно резко менять свою жизнь и привычное окружение, тем более, ехать в таком деликатном положении, в котором я находилась. Но в итоге всё прошло хорошо, и переезд, и оформление нужных документов, и обустройство на новом месте, где нас радушно и очень тепло встретили местные жители и администрация.

В Купино переселенцам, к слову, выделили служебное жильё.

— Выбирая место для переезда по программе «Земский доктор», я смотрел разные варианты, вакансия хирурга в Купино подходила больше всего под мои компетенции, — рассказывает Элзар, — но я и представить себе не мог, насколько радушно нас здесь встретят и предоставят все условия для нормальной жизни. Сначала администрация района совместно с руководством больницы выделили нам однокомнатную квартиру, а когда родилась дочь, переселили в двухкомнатную, за что я очень благодарен и признателен.

В режиме многозадачности

По словам Элзара, с выходом на новое место работы задач у него прибавилось, ведь нужно было не только быстро встраиваться в текущий приём пациентов, но ещё и учиться на онколога, чтобы совмещать обе специальности.

— Одно из главных качеств земского врача, на мой взгляд, это универсальность, — комментирует он. — Ведь мы живём за 500 километров от города и каких-то узких специалистов в районной больнице, может не оказаться. Значит, тебе придётся изучать какие-то аспекты узких специализаций самостоятельно. В этом и заключается специфика сельского врача и его преимущество как универсального специалиста.

Ну, а в остальном всё, как у большинства коллег по цеху: подъём в семь утра, в полдевятого уже на работе, «пятиминутка» с врачами отделения и приём пациентов до обеда, после которого работа с документацией, оформление выписок и прочих бумаг.

От сердца к сердцу

Кроме профессиональных компетенций, врачу также важно сохранить эмпатию к своим пациентам, не очерстветь сердцем к людям, считает Элзар. В онкологии это особенно важно, поскольку от настроя врача, его клинического мышления и отношения к больному, во многом зависит успех лечения.

— Нужно стараться выслушать каждого человека, проявить к нему внимание, понять его переживание и боль, — говорит врач. — Конечно, в эмоциональном плане это тяжело и для меня лучшей защитой от внутреннего выгорания служит нормированный режим труда и отдыха, а также моя семья, с которой я стараюсь проводить свободное время. А вообще, стремлюсь ко всему подходить с лёгким сердцем и с юмором, который помогает легче относиться даже к самым непростым ситуациям. Улыбка, ведь всегда внушает надежду, а онкологическим больным она просто необходима!

Поэтому и наибольшую радость в работе Элзару приносит тот момент, когда состояние пациента стабилизируется, и он идёт на поправку.

— Когда вижу, что и по анализам всё хорошо, и внешне человек похорошел, радуюсь от души и за него, и за себя, — признаётся наш герой.

Осознанное решение

Элзар добавляет, что настолько привык к жителям Купино и природе, что и не представляет себе жизни в другом месте.

— От добра добра не ищут, — отмечает доктор, — здесь я чувствую себя нужным и уверенным в завтрашнем дне. Благодаря администрации, мы получили служебное жильё, и это позволило мне инвестировать выплату по госпрограмме в недвижимость, создав тем самым задел на будущее для ребёнка.

Супруга доктора Анастасия Тилешова тоже имеет отношение к медицине. До переезда она работала в стоматологической службе, а сейчас, как косметолог, помогает женщинам Купино сохранить молодость и красоту.

Любопытен и тот факт, что по программе «Земский доктор» с 2018 года в Купинскую ЦРБ приехало 9 специалистов, и в этом году у них заканчивается срок обязательств по договору, но все врачи приняли решение остаться на своих рабочих местах.

— Думаю, что это результат правильной политики главы нашего района Владимира Николаевича Шубникова, прикладывающего большие усилия для поддержки молодых специалистов в решении социально-бытовых вопросов, — говорит главный врач ГБУЗ НСО «Купинская ЦРБ» Дмитрий Александрович Чурсин. — Это и предоставление жилья, и выплата подъёмных в размере 100 тыс. рублей, и 25% процентная надбавка к окладу. Словом, создаются привлекательные условия для жизни и труда, мотивирующие приезжих врачей остаться работать в нашем районе.

По проекту «Здравоохранение» за последние пять лет в Купинском районе построено 8 фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило обеспечить достаточный уровень оказания первичной медико-санитарной помощи населению в отдалённых сёлах. В этом году, по словам главрача Чурсина, приобретён мобильный фельдшерско-акушерский пункт с рентген-установкой, а сама районная больница полностью укомплектована новым оборудованием.

Счастье жить

За пять лет жизни в Купино у Элзара сложилось своё отношение к здешней природе, которая, безусловно, отличается от пейзажей Чуйской долины, но по-своему хороша и живописна. Когда появляется свободный выходной или отпуск, наш врач берёт рыболовные снасти и отправляется на рыбалку, здесь она одна из самых лучших в регионе.

— Люблю посидеть с удочкой на берегу, посмотреть на воду, — говорит Элзар. — В Купинском районе находятся, наверное, самые красивые озёра, прозрачные и чистые — Яркуль и Шаитик. Рядом с последним, кстати, расположен местный санаторий «Белый лебедь», где мы с удовольствием отдыхаем всей семьёй.

— И до всего рукой подать, — добавляет супруга доктора Анастасия, — нам очень нравится здесь жить! Во-первых, городок чистый, уютный, зимой снег белоснежный, не в пример тому же Новосибирску, а во-вторых, есть вся инфраструктура — несколько школ и лицеев, детские сады, своя школа искусств и Дом детского творчества, спортивные секции, Дом культуры.

— А главное, люди хорошие, доброжелательные, поэтому и уезжать никуда не хочется», — заключает глава семьи Элзар Тилешов.

Материал создан при поддержке АНО «ИРИ»