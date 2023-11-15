Когда мобилизованных окончательно вернут домой: жёны военных организовали своё движение

В то время как командование российской армии обозначило сроки пребывания мобилизованных до окончания СВО, их семьи не могут смириться с этой позицией и пытаются достучаться до властей через пикеты, акции и манифесты.

Основными доводами солдатских жён и матерей является моральная и физическая усталость мобилизованных мужчин, служащих в зоне действия СВО более года и плохая организация краткосрочных отпусков. Чтобы придать максимальную огласку своим требованиям о возвращении мужчин домой, женщины из разных регионов страны объединились в движение, действия которого координируются через мессенджеры.

Первая волна массовых просьб в сентябре 2023 года вернуть мобилизованных домой пришлась на губернаторов, которые, в свою очередь, перенаправили эти вопросы президенту РФ, в Минобороны и командованию российскими вооружёнными силами в зоне действия СВО.

Кроме вышеописанного движения на территории страны ещё весной организовались общественные структуры, состоящие из родственников военнослужащих: объединение «Вернем ребят», движения «Мобилизованным пора домой» и «Мы вместе».

Всех этих россиян объединяют общие требования, которые они выразили в манифесте:

· установить срок службы для мобилизованных — не более года с правом на увольнение по истечение срока контракты;

· провести ротацию и вернуть домой мужчин, находящихся на фронте с осени прошлого года;

· отправлять на фронт по мобилизации совершеннолетних детей чиновников, депутатов и руководителей госкорпораций.