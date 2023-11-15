Когда закончится СВО: ответ гениального пророка-математика озадачил россиян

Придется набраться терпения, гласят аналитические расчёты российского учёного Григория Кваши относительно сроков завершения СВО на Украине.

О финале затянувшегося геополитического противостояния между Россией и Украиной не говорит только ленивый. А уж те, кто годами изучал мировую и отечественную историю и подавно прогнозируют ближайшее будущее стран-участниц.

Нашлись пророки и в своём Отечестве. Так, математик, писатель, историк и химик по первому образованию Григорий Кваша (автор структурного гороскопа), знаменитый своими точными политическими прогнозами сумел рассчитать и дату завершения СВО на Украине.

Однако эти прогнозы слегка озадачили россиян, уставших от постоянного напряжения. Согласно обновлённым данным Кваши, до 2025 года нашу страну ждёт очень напряжённый период её развития. Только после 2025 года войны и вся связанная с ними нервотрёпка, в которой мы сейчас живём, закончатся, уверяет учёный.

Первостепенной задачей текущего 2023 года он считает, недопущение разгорания информационной войны между Россией и Западом, поскольку уходящий год – переломный в этом противостоянии.

Также, по словам Кваши, начиная с 2025 года, когда Россия выйдет из текущего конфликта абсолютным победителем, наше государство начнет стремительно развиваться и процветать. В то же время Америка и Европа погрузятся в неизбежные и глубокие кризисы, утратив свои позиции на мировой арене.