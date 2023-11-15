Комбат «Веги» Андрей Панфёров рассказал о дедовщине в Советской армии

В Новосибирске комбат «Веги» Андрей Панфёров поделился воспоминаниями о дедовщине в Советской армии.

Как сообщает портал «МК в Новосибирске», командир батальона «Вега» Андрей Панфёров рассказал о том, как отправился служить в армию СССР в 1979 году. Интервью приурочено ко Дню призывника, который отмечают в России ежегодно 15 ноября.

Комбат Андрей Панфёров рассказал, что учился в Ташкентском университете, откуда его направили в бригаду специального назначения. По его словам, по началу было очень тяжело из-за климатических условий и большой нагрузки.

«Было сложно – прыжки с парашютом, физическая подготовка, спецподготовка – всё в новинку. Служил два года, стал сержантом – значит, свои задачи выполнил», — рассказал Панфёров.

Также он отметил, что армия во времена СССР была совсем другая — был тотальный контроль каждого солдата, и не обошлось без дедовщины. Через тяжёлые физические нагрузки сержанты старались воспитывать младших, считали, что только таким образом можно сформировать характер настоящего мужчины.

Напомним, что комбат «Веги» из Новосибирска прокомментировал информацию об участии мобилизованных до конца СВО.