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Красноярских детей из дома без взрослых и продуктов эвакуировали на лодке

Фото: Главное Управление МВД России по Красноярскому краю

Восемь детей из Красноярского края эвакуировали на лодке из дома, где не было взрослых и продуктов

В поселке Усть-Пит Енисейского района Красноярского края обнаружили восемь детей в возрасте от года до 15 лет. Они находились в доме без продуктов, тепла и родителей больше суток.

По информации краевого госучреждения «Спасатель», авиасообщение с поселком отсутствует, поэтому детей эвакуировали на аэролодки и передали службе соцзащиты.

По данным МВД по Красноярскому краю, 32-летней матери с ними не было, в доме было холодно, он был захламлен и находился в антисанитарном состоянии.

Ранее мать уже привлекалась по административной статье о неисполнении родительских обязанностей. Местная полиция планирует составить новый протокол.

Фото Красноярских детей из дома без взрослых и продуктов эвакуировали на лодке 2

Фото Красноярских детей из дома без взрослых и продуктов эвакуировали на лодке 3

Фото Красноярских детей из дома без взрослых и продуктов эвакуировали на лодке 4

Напомним, что в Новосибирске служба МАСС спасла ребёнка, который был заперт в машине.

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Нина Раневская
Журналист

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