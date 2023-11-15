Мини-мозг и суперрастения: с чего начиналась и как развивается новосибирская наука

Полсотни научных институтов и известный во всём мире Академгородок. Это про Новосибирск, а вернее про новосибирскую науку, история которой начинается с дореволюционных времён. Учёные совершают открытия, предлагают инновационные решения, преподают в вузах, передавая знания и готовя научные кадры. Новосибирск — научный центр. И этот статус город полностью оправдывает.

Сибирская наука: начало

С чего начиналась сибирская наука? Чтобы ответить на этот вопрос, нельзя не вспомнить о дореволюционном времени: обсерватории Реального училища имени Дома Романовых, научном сообществе врачей, работающем с 1920 года, деятельности «Общества изучения Сибири и её производительных сил».

Уже в 1930-е годы в Новосибирске работали высланные в Сибирь учёные. Среди них — выдающийся горный инженер Николай Андреевич Чинакал. Он разработал щит для отработки круто падающих пластов. Иностранные специалисты отмечали, что его изобретение стало «одним из наиболее необычайных событий в мировой истории горного искусства и науки». Чинакал — один из основателей Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР, организатор и первый директор Горно-геологического института и Института горного дела АН СССР.

С Новосибирском неразрывно связано имя ещё одного гения-самоучки, одного из пионеров отечественной космонавтики Юрия Васильевича Кондратюка. Он рассчитал траекторию полёта с Земли на Луну. Сегодня в Новосибирске полным ходом идёт реконструкция дома-музея его имени, которая началась весной этого года. В августе туда привезли первый экспонат — посадочный модуль, аналогичный кораблю «Восток», на котором летал Юрий Гагарин.

В 1932 году в Новосибирске прошла выездная сессия АН СССР, которую возглавил её президент Владимир Леонтьевич Комаров. 21 октября 1943 года правительство решило организовать в Новосибирске Западно-Сибирский филиал АН СССР. Тогда в городе уже работали 25 научно-исследовательских учреждений, в них трудились 83 профессора и 400 доцентов.

В конце 1950-х академики Михаил Лаврентьев, Сергей Соболев, Сергей Христианович предложили создать в Сибири крупный научный центр с институтами разной направленности. Научная общественность идею горячо поддержала. Многие известные учёные выразили желание переехать работать в Сибирь. Инициативу одобрило и правительство. В 1957 году Совет министров СССР постановил организовать в Новосибирске Сибирское отделение Академии наук.

Место концентрации Сибирской науки

Научные институты, университет с общежитиями, опытный завод, жилые кварталы, необходимая для жизни инфраструктура — так задумывался Академгородок, разделённый на институтскую и жилую зоны. Лаврентьев поставил задачу максимально сохранить лес. Благодаря этому между зданиями сохранился старый хвойник с разнообразной флорой и фауной.

Академгородок включён в реестр объектов культурного наследия регионального значения как достопримечательное место. Сегодня здесь работают десятки научно-исследовательских учреждений, Президиум СО РАН, Новосибирский государственный университет и физматшкола.

Недалеко от Академгородка находится рабочий посёлок Кольцово, где с 1970 годов работает научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», основатель которого — учёный Лев Сандахчиев. Сегодня «Вектор» известен во всём мире — здесь изучают геномы вирусов, производят вакцины, составляют прогнозы по появлению новых возбудителей. В портфеле учёных «Вектора» — препараты от коронавируса и различных лихорадок.

Рядом с «Вектором» находится научно-производственная фирма «Исследовательский центр», который производит БАДы и препараты на основе бактерий. Продукция предприятия помогала людям облегчать состояние во время пандемии коронавируса и известна далеко за пределами Новосибирска.

Ещё можно упомянуть Технопарк — современный кластер с уникальной инновационной и деловой инфраструктурой. Его резиденты тесно сотрудничают с НГУ, научными институтами, производством и бизнесом.

Стартап-команды создают проекты в бизнес-инкубаторе, им помогают вести их от замыла до выхода на рынок. В Технопарке четыре направления — информационные технологии, приборостроение и наукоёмкое оборудование, биотехнологии и биомедицина, нанотехнологии и новые материалы.

Сегодня Академгородок — это множество научных институтов, ведущих разработки в сфере медицины, геологии, физики и многих других. Наши учёные создали маски от вирусов, аналог парацетамола, суперрастения. Вырастили мини-мозг и разработали гаджеты, которые можно обернуть вокруг руки и жить спокойно.

В Академгородке много достопримечательностей: Центральный Сибирский ботанический сад, музей СО РАН, памятник лабораторной мыши, плетущей нить ДНК, трёхметровая скамейка-шпаргалка... На берегу Обского водохранилища есть места для отдыха и рыбалки. Это и привлекает сюда туристов.

Партнёрство — залог успеха

Новосибирская наука тесно взаимодействует с телекоммуникационными компаниями. Одним из примеров сотрудничества можно назвать соглашение между «Ростелекомом» и Новосибирским государственным университетом в сфере искусственного интеллекта. На площадке форума «Технопром-2023» документ подписали вице-президент компании, директор Новосибирского филиала Николай Зенин и ректор НГУ, академик РАН Михаил Федорук.

Речь идёт о внедрении ИТ-технологий в социально-экономических сферах для повышения уровня жизни населения. В первую очередь, в здравоохранение, образование, городскую среду. Стороны договорились о совместной реализации проектов на базе Центра искусственного интеллекта университета. В тексте соглашения есть пункт и о подготовке кадров для «Ростелекома».

Учёные Новосибирского госуниверситета более полувека занимаются исследованиями искусственного интеллекта. Проекты сотрудников и студентов носят в том числе и прикладной характер. Взаимодействие с научным сообществом станет ещё одним драйвером роста в развитии сервисов на базе технологий искусственного интеллекта, уверены в «Ростелекоме».

Не только вузы и институты ведут в Новосибирске научно-образовательную деятельность. Этим занимаются и промышленные предприятия, следуя научному постулату Михаила Лаврентьева — «Наука — кадры — производство». В мегаполисе работают свыше 200 заводов в сфере обрабатывающего производства, распределения электроэнергии, газа, воды. На предприятиях трудятся свыше сотни человек, многие из них кандидаты и доктора наук, доценты и профессора.

К примеру, Акционерное общество «Новосибирский завод полупроводниковых приборов «Восток» создаёт высокотехнологичные рабочие места, развивает научную школу и формирует кадровый резерв отрасли. Это ведущий разработчик и производитель интегральных схем, операционных усилителей, фотоприёмных устройств и датчиков.

Нельзя не упомянуть и компанию БЭСТ, которая поставляет в научно-исследовательские учреждения профессиональную и бытовую химию, канцелярию, хозяйственный инвентарь и другие позиции. А оперативную доставку нужных для исследований документов и оборудования научным учреждениям обеспечивает компания СДЭК.

Ежегодно в Новосибирск едут тысячи абитуриентов, а учёные из разных стран приезжают строить карьеру и добиваются успеха. Весьма примечательно, что именно в Новосибирске ежегодно проходят крупные научные форумы, конференции и фестивали. Причём не только в Академгородке. Форум «Технопром» стал ежегодной площадкой для взаимодействия науки и бизнеса. В этом году его тематика — создание беспилотных летальных аппаратов и трансформация энергетики. Всё это говорит о том, что Новосибирск — передовой научный центр Сибири, город науки и технологий.

Значительным научным, научно-техническим и кадровым потенциалом обладает и Новосибирская область. У нас богатая история науки и мы не останавливаемся на достигнутом.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

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