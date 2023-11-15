Мобилизация: свежие новости 15 ноября 2023 о частичной мобилизации в России

Всех добровольцев приравняли к мобилизованным и объявили, что все будут служить до окончания СВО. Самые актуальные новости о мобилизации, сентябрьский Указ о которой ещё не отменён, публикует портал «Сиб.фм».

Российские военкоры, как представители СМИ, первыми получают тревожные сообщения с вопросами от семей мобилизованных граждан РФ. Все они единодушно констатируют — социальное напряжение, связанное с длительным отсутствием ротации мобилизованных, достигло высокой степени (в разных городах нашей страны всё чаще проходят пикеты военных жён и матерей с требованием вернуть домой мужчин, находящихся на фронте с осени прошлого года).

Однако согласно Указу о частичной мобилизации от 21.09.2022 г., мобилизовали людей до конца проведения СВО. Вернуться они могут лишь в случаях получения тяжелого ранения (гибели), рождения четвертого ребенка или достижения предельного возраста службы.

Ранее, по словам телеведущего и военного корреспондента Александра Сладкова, привилегиями в этом вопросе пользовались участники ЧВК и заключенные, которым можно было подписать контракт всего на полгода и не продлевать его. Отныне и мобилизованные и добровольцы уравнены, то есть будут служить до финала СВО.

Отдохнуть каждый из них, по настоянию главы нашего государства Владимира Путина, может один раз в шесть месяцев, уехав домой в 14-дневный отпуск.

Справиться с текущими боевыми задачами СВО на данный момент помогают 355 000 вновь прибывших добровольцев. Также военкоматы совместно с полицией начали «прочёсывать» ряды мигрантов, получивших российские паспорта — не вставших на воинский учёт немедленно отправляют на медкомиссию и отправляют служить новой Родине.