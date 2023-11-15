Новое кладбище площадью в 750 тысяч квадратных метров появится в Новосибирске

Новое кладбище появится в Новосибирске около Северного объезда: площадь составит 750 тысяч квадратных метров

В размещенном документе на сайте правительства указано, что под новое кладбище между Северным объездом и Восточным шоссе отведут шесть участков в Новосибирском районе Станционного сельсовета.

Из категории сельскохозяйственного назначения землю переведут в категорию промышленности, энергетики, связи, транспорта, радиовещания, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, телевидения, обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Площадь нового кладбища составить 750 тысяч квадратных метров.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, что во Дворце бракосочетания в Новосибирске произошло задымление.