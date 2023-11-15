сегодня
15 ноября, 14:30
пробки
3/10
погода
+4.1°C
курсы валют
usd 91.25 | eur 97.77
сегодня
15 ноября, 14:30
пробки
3/10
погода
+4.1°C
курсы валют
usd 91.25 | eur 97.77
сегодня 12:43
общество

Новое кладбище площадью в 750 тысяч квадратных метров появится в Новосибирске

Фото: ru.freepik.com

Новое кладбище появится в Новосибирске около Северного объезда: площадь составит 750 тысяч квадратных метров

В размещенном документе на сайте правительства указано, что под новое кладбище между Северным объездом и Восточным шоссе отведут шесть участков в Новосибирском районе Станционного сельсовета.

Из категории сельскохозяйственного назначения землю переведут в категорию промышленности, энергетики, связи, транспорта, радиовещания, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, телевидения, обороны, безопасности и земель иного специального назначения.

Площадь нового кладбища составить 750 тысяч квадратных метров.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области, подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, что во Дворце бракосочетания в Новосибирске произошло задымление.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в