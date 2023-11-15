Новосибирским пенсионерам закупят новогодние подарки на 7 млн рублей

В Новосибирской области в Дом ветеранов поставят 12600 конфет для новогодних подарков для пенсионеров.

Министерство труда и социального развития Новосибирской области закупит 12600 конфет для пенсионеров на Новый год. Об этом свидетельствуют данные на сайте Госзакупок, обратил внимание Сиб.фм

По данным из документации, поставщик обязан предоставить весь товар в Дом ветеранов в течение 7 дней после заключения договора.

Конфеты должны соответствовать ГОСТу, а также расфасованы в подарочные упаковки, дизайн которых нужно согласовать с заказчиком.

В подарочной упаковке будет находиться 34 типа кондитерских изделий .

Начальная стоимость составляет 7182000 рублей. Деньги выделили из бюджета Новосибирской области.



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