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общество

Новосибирцы говорят на английском лучше, чем москвичи

Фото: ru.freepik.com

Жители Новосибирска говорят на английском языке лучше, чем москвичи

По данным глобального исследования EF Education First, Новосибирская область расположилась на первом месте в рейтинге по владению английским языком в регионах, набрав 547 баллов.

В рейтинге владения иностранным языком в городах Новосибирск уступил Челябинску и занял второе место, набрав 546 баллов.

Столица России и ее область оказались на 4 и 25 местах соответственно.

Напомним, что долгосрочное кредитование сибирских аграриев увеличилось более чем в два раза.

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Нина Раневская
Журналист

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