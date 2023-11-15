Новосибирцы говорят на английском лучше, чем москвичи

Жители Новосибирска говорят на английском языке лучше, чем москвичи

По данным глобального исследования EF Education First, Новосибирская область расположилась на первом месте в рейтинге по владению английским языком в регионах, набрав 547 баллов.

В рейтинге владения иностранным языком в городах Новосибирск уступил Челябинску и занял второе место, набрав 546 баллов.

Столица России и ее область оказались на 4 и 25 местах соответственно.

Напомним, что долгосрочное кредитование сибирских аграриев увеличилось более чем в два раза.