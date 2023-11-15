Нутрициолог Киселева перечислила продукты, влияющие на иммунитет человека

Специалист заявила, что при помощи питания можно ускорить процесс выздоровления.

Нутрициолог Дарья Киселева рассказала в беседе с Pravda.Ru, что ускорить процесс выздоровления при простуде может помочь правильно подобранный рацион питания и своевременном обильном потреблении жидкости.

По словам специалиста, в рацион можно добавить следующие природные антибиотики: чеснок, ромашковый чай, тертый имбирь, бруснику. Кроме того, для организма будут полезны свежие и замороженные ягоды, так как они — источник антиоксидантов.

Вдобавок Киселева порекомендовала добавить в рацион источники цинка — микроэлемента, имеющего мощную иммунномодулирующую функцию. Это семена тыквы, какао, яйца, морепродукты, добавила она.

Напомним, нутрициолог Мравцева перечислила запретный перечень продуктов при ОРВИ.