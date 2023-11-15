Подарок для города: в театре Сергея Афанасьева прошла комиссия о деятельности учреждения

В Новосибирском городском драматическом театре под руководством Сергея Афанасьева прошло сорок шестое заседание постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодёжной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству. Комиссия вынесла решения по деятельности театра, переехавшего в новое здание в марте 2023 года.

Новосибирский городской драматический театр, основанный и руководимый Сергеем Афанасьевым, в этом году отметил своё 35-летие. Театр Афанасьева был создан 20 марта 1988 года и с тех пор представил более 130 спектаклей. За время своего существования он переезжал с одной сцены на другую и менял названия, но всегда оставался одним из самых интересных культурных явлений в Новосибирске. Постановки принесли театру репутацию «любимца городской интеллигенции».

Театральная труппа начала переезд в новое здание ещё в середине января 2023 года. После этого коллектив театра Афанасьева занялся адаптацией спектаклей под новую сцену: перенесли декорации и мизансцены, разработали новые световые партитуры. Новое здание площадью около трёх тысяч квадратных метров оборудовано зрительным залом на 209 мест — это в два раза больше, чем прежде.

Перед заседанием члены комиссии получила возможность рассмотреть и пройтись не только по новому фойе с дизайнерским ремонтом, но и заглянуть в его «закулисную жизнь». Художественный руководитель театра Сергей Афанасьев провёл гостям экскурсию и показал им места, которые при обычном походе в театр остаются недосягаемыми. Двери гримёрок, репетиционных и цехов открылись специально, чтобы показать, насколько качественно был выполнен ремонт. Всё продумано: и люстры с дымчатым стеклом из ОАЭ, и помещения для всех нужд театра, и даже особенная отделка стен.

«Стены — это декоративная штукатурка. Должен сказать, что нигде в театре нет обоев или какой-то другой отделки. Везде декоративная штукатурка — самый дорогой вид отделки. Она четырехслойная, поэтому, если вы увидите где-то неровности, какие-то замазки — это сделано специально так, как тут интерьер под дворцовую старину. Поэтому и четыре раза накладывали штукатурку», — рассказывает Сергей Афанасьев.

Теперь в театре размещены пошивочный, столярный и костюмерный цех. Там также есть прачка, оснащенные оборудованием репетиционные, комфортабельные гримерные с душевыми. «Легендарную» кофемашину за 900 тысяч рублей можно найти в новой столовой для артистов.

Другая гордость театра — собственная студия звукозаписи. Раньше нужды НГДТ в подобном материале восполняла студия «Красного факела». Теперь статья расходов на это сократится, благодаря собственному оборудованию и специалистам. В перспективе это позволит театру получать дополнительный заработок.

Прогуляться по «рабочему» коридору со всеми этими интересными помещениями могут и обычные посетители — для этого нужно купить билеты на экскурсию. Продаются они только онлайн.

Такой осмотр помещения театра помог депутатам горсовета собственными глазами увидеть произведенные работы и результаты масштабного проекта. На ремонт бывшего здания кинотеатра «Пионер» было выделено 654 миллиона рублей.

«Сумма немалая, но мне кажется, что Сергей Николаевич на экскурсии продемонстрировал, куда были потрачены деньги. И изначально концепция была такая: мы не собирались делать театр, за который было бы стыдно. Если делать театр, который труппа ждала столько лет, то делать полностью по замыслу руководителя», — поделилась начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.

Она также сообщила, что билеты на представления выкупаются с таким же темпом, что и во времена, когда театр находился в подвале, несмотря на то, что мест стало в два раза больше. Поэтому сейчас работа над репертуаром — это актуальная задача театра. Зрителей надо радовать новыми и уже полюбившимися постановками.

В 2024 году в театре планируют выпустить новые спектакли — «Сон в летнюю ночь» по пьесе У. Шекспира и «Чайка» по произведению А. П. Чехова. Также в следующем году зрителей ждёт показ четырёх постановок — показ дипломных работ студентов Новосибирского государственного театрального института, учеников мастерской С. Н. Афанасьева. Есть вероятность, что какие-то из этих постановок в дальнейшем войдут в репертуар театра. Кроме того, в театре может появиться арт-пространство для проведения выставок и экспозиций в зрительском зале.

«И еще обращу ваше внимание на некоторые цифры. Изначально штатная численность в театре составляла 131 единицу, сейчас — 185. Мы увеличили количество технического персонала. И теперь мы начинаем работать над увеличением заработной платы. Раньше средняя заработная плата была 42 664 рубля, сейчас мы подняли до 51 491 рубля», — заявляет Ирина Соловьева.

По итогам заседания комиссия отметила хорошую работу коллектива Новосибирского городского драматического театра Афанасьева.

Заместитель председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальном у сотрудничеству Денис Чаховский: “Когда в городе реализуются объекты такого формата, такой нужности, необходимости — меня берет гордость. Чем больше таких объектов будет открываться, как в культурной, так и в спортивной, социальной сфере, тем будет лучше для новосибирцев.”