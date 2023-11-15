При поддержке «Единой России» в Садовом построили амбулаторию

Объект здравоохранения возвели по народной программе партии

Амбулатория на 50 посещений в смену в поселке Садовый Станционного сельсовета станет структурным подразделением Новосибирской клинической центральной районной больницы. В одноэтажном здании – два отделения: взрослое и детское. Есть кабинеты терапевта, педиатра, стоматолога, акушера, физиотерапевта, дневной стационар на две койки.

Новая амбулатория — объект крайне необходимый, отметил глава Станционного сельсовета Фанир Хабибуллин.

«У нас два новых микрорайона, и застройка территории продолжается, население – растет. Сейчас идет получение лицензии на осуществление деятельности. Рассчитываем, что первых пациентов здесь примут в середине декабря», — сказал глава.

Ждут открытия все местные жители — действующая амбулатория давно работает на пределе возможностей, пациентов много, очереди, о комфорте говорить не приходится.

«У нас замечательные врачи, но у них очень большая нагрузка. К терапевту, педиатру записаться на прием проблематично. Очень рассчитываем, что после открытия этой амбулатории ситуация изменится. Медицинская помощь станет для нас доступной», — поделилась жительница Садового Галина Синицына.

Готовность объекта народной программы «Единой России» проконтролировал партийный десант во главе с зампредседателя социального комитета Заксобрания Юрием Похилом. Он отметил, что развитие первичного звена здравоохранения идет и в рамках народной программы партии, и в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это – одна из приоритетных задач, поставленных президентом, сказал парламентарий.

«Садовый – один из населенных пунктов, где успешно реализуется проект с бюджетным финансированием, идет комплексная застройка территории. Для комфортного проживания людей необходимо создавать условия, нужны социальные объекты. Здесь все было своевременно: и начало строительства амбулатории, и технология возведения, и завершение. Объект – готов. Подрядчик свои обязательства выполнил в полном объеме. Оборудование и мебель закуплены. Решается кадровый вопрос. Совсем скоро жители Садового смогут получать медицинскую помощь в современных условиях», — подытожил Юрий Похил.

В Новосибирской области в рамках модернизации первичного звена сейчас ведется проектирование, строительство и реконструкция 102 объектов медицины, из них 75 – ФАПы, 27 – поликлиники, врачебные амбулатории, ввод которых запланирован в 2023-2025 годах.