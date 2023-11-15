Прорвёмся, «вагнера». Стало известно, как ЧВК предотвратила страшное

Кривотолки вокруг опальной ЧВК, ассоциирующейся с военным мятежом, не утихают даже после гибели основателя и расформирования воинского объединения. На днях «вагнеровцы» разоблачили мошенников, которые пытаются заработать на памяти погибших бойцов этого подразделения.

Не впервые после гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина мошенники «атакуют» телефоны жён и матерей бойцов это воинского подразделения. Кстати, объединение «музыкантов» расформировано после резонансной попытки июньского «марша справедливости». Тогда «вагнеровцам» было предложено подписать контракты с Минобороны.

В августе текущего года, когда стало известно о крушении самолета с командованием ЧВК на борту, семьи бойцов начали обзванивать неизвестные люди и просить о денежной помощи для переброски якобы выжившего Евгения Пригожина из Африки, где он прячется, в Россию.

Нынешней осенью звонки возобновились. Так, несколько семей погибших «музыкантов» из Перми сообщили представителям СМИ о звонках, во время которых их подробно расспрашивают о службе их родственника под флагами «Вагнера», сообщило издание URA.ru. при этом беседа начинается под предлогом отправления новогодних подарков детям погибших бойцов.

Чтобы остановить поток мошенничества, представители ЧВК «Вагнер» провели прямой эфир в телеграмм-канале «Wagner Group» (официальный канал по найму в ЧВК). Они пояснили вдовам, что целью звонивших было «выведывание у них информации». В связи с этим они рекомендовали слушателям эфира не общаться с посторонними и «не болтать лишнего».