Путин жестко высказался о войне в Израиле

Российский лидер потребовал от обеих сторон палестино-израильского конфликта свести к нулю потери среди гражданского населения. Он назвал колоссальные жертвы среди женщин и детей немужским поведением.

Президент РФ Владимир Путин всегда отличался от лидеров других государств жесткой позицией в отношении человеческих потерь в военных конфликтах. Во главу угла он традиционно ставит мирные способы решения локальных конфликтов и сведение к нулю потери среди гражданского населения.

Выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, он жёстко высказался о текущем положении на Ближнем Востоке. По его словам, «если мужчины решили бороться — пусть борются между собой, женщин и детей нужно оставить в покое, а не перекладывать ответственность за геополитические решения на плечи мирного населения».

По устойчивому мнению Путина, особую ответственность за это несут США, которые пренебрегли созданными мировым сообществом механизмами и обещали все отрегулировать самостоятельно: «Америка сделала ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности палестинцев, подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», пояснил он свою неизменную позицию.