Россияне признались, на что потратили бы свой первый миллион рублей

Многие граждане вложились бы в недвижимость или путешествия.

Специалисты образовательной платформы Skillbox и аналитического агентства «Анкетолог» провели исследование и выяснили, что 36% россиян потратили бы миллион рублей на недвижимость, а 15% граждан вложились бы в путешествия. Об этом сообщает RT.

Кроме того, другие 12% респондентов хотели бы потратить крупную сумму на запуск бизнеса, 10% — на закрытие долгов, еще 8% респондентов купили бы транспортное средство, а 3% выбрали образование и саморазвитие.

При этом в исследовании отмечается, что 39% россиян тяжело дается накопление денег. Среди основных причин такой проблемы выделяют низкий доход (36%), отсутствие постоянного, стабильного источника денег (17%), самодисциплины (16%).

Напомним, аналитики перечислили профессии, из-за которых россияне страдают от постоянного недосыпа.