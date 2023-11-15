«Самое важное — оставаться человеком»: земский доктор рассказала, как внедряла стоматологическую культуру на селе

В 360 км к юго-западу от Новосибирска в селе Баган на пять с половиной тысяч жителей приходится один кандидат наук, практикующий врач стоматолог-хирург Евгения Владимировна Стрельникова. Сей факт настолько же нетипичен для программы «Земский доктор», насколько неординарен и жизненный путь героини проекта творческой команды холдинга Сиб.фм Group. Ведь только человек с нестандартным мышлением и твёрдым желанием изменить себя и мир к лучшему, способен на большие поступки.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в 2012 в России запустили федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Здравоохранение». При устройстве в медицинские организации на селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Дитя Севера

Евгения родом из села Уэлен — самого восточного населённого пункта Евразии, расположенного на берегу Чукотского моря. Вероятно, прочный внутренний стрежень, стойкий характер и потрясающее жизнелюбие она унаследовала от этой суровой земли, на которой могут жить только сильные духом люди. Родители девочки отношения к медицине не имели, но маленькая Женя в детстве больше всего любила играть в больницу. Делала пупсам перевязку, ставила уколы куклам.

— Я тогда даже не думала о том, каким именно врачом я хочу стать, мне просто нравились люди в белых халатах, а ещё сама идея — помогать людям, — вспоминает она.

Карьеры медика для своей дочери хотел и отец Евгении, предлагавший ей стать самым важным по представлениям сельчанина доктором — зубным хирургом. Так всё и сложилось, после школы Евгения Стрельникова поступила в Дальневосточный государственный медицинский университет в Хабаровске и отучилась в ординатуре.

Навстречу Сибири

После ординатуры в Хабаровске наша героиня решила усилить свои знания и продолжить обучение в Новосибирске, где, по её мнению, была более сильная в теоретическом и практическом плане школа стоматологии. Пока шли два ординаторских года, Евгения успела защитить кандидатскую и получить научную степень.

— Мой преподаватель готовилась к защите профессорской работы, и я пошла к ней ассистентом, что и позволило мне на этом материале написать свою диссертацию, — поясняет она.

Сегодня Евгения с теплом вспоминает своё первое место работы — Стоматологическую поликлинику №9 в Новосибирске, в которой она трудилась 16 лет.

— Все важные профессиональные навыки я получила здесь, — говорит Евгения, — многому научилась у главного врача поликлиники Александра Владимировича Ревы, который уделял большое внимание подготовке медиков, регулярно и за счёт лечебного учреждения отправлял молодых врачей на повышение квалификации.

Начинала Стрельникова работать стоматологом-терапевтом, потом обучилась на хирурга и освоила навыки ортопеда, что в сумме сделало её по-настоящему универсальным специалистом.

На пределе сил

После рабочего дня в девятой поликлинике доктора Стрельникову ждала вторая шестичасовая смена, уже в частной клинике, поэтому домой Евгения возвращалась поздно под вечер. В таком режиме пролетел ни один год, наша героиня вышла замуж и родила двоих сыновей, забот в молодой семье прибавилось, благо часть нагрузки по дому и уходу за детьми взяла на себя бабушка.

— Рутина съедала всё свободное время, а изнуряющая дорога домой с работы, почти лишила меня общения с детьми, за которыми присматривала моя мама, — с грустью вспоминает доктор.

Критической точкой для Евгении стал 2020 год: пандемия, ограничения, переполох в медицинской среде добавили проблем и тревожности в жизнь её семьи.

— Помню, что тогда я не только испытывала сильнейшее моральное и физическое переутомление из-за жёсткого режима работы, но и ощущала себя в каком-то тупике, будто мне больше некуда было стремиться, — делится Евгения. — Но тут проведение или Вселенная, послала мне эту программу «Земский доктор», в которой я не только увидела для себя возможность дополнительного профессионального роста, но и кардинальный выход из экзистенционального кризиса. В общем, решила начать всё с белого листа, дети и муж — поддержали идею, и летом этого же года мы переехали из Новосибирска в Баган.

Разрывая шаблоны

Баган Стрельниковы выбрали по двум причинам: во-первых, здесь живёт пожилая мама супруга Евгении, а во-вторых, в селе находится Центральная районная больница, где как раз требовался такой специалист, как наша героиня.

Однако в больнице совсем не ожидали увидеть на пороге врача с кандидатским бэкграундом за спиной и внушительным послужным списком.

— Конечно, коллеги встретили меня радушно, но поначалу с некоторым непониманием, — говорит Евгения, — люди искренне недоумевали, как можно было бросить хорошую работу в городе и уехать за 300 км в маленькое село?! Чтобы развеять любые сомнения окружающих насчёт своих намерений, доктор Стрельникова, едва освоившись на новом месте, активно взялась за общественную деятельность, возглавив местную профсоюзную организацию.

Другой подход

Работа земского доктора от городского врача, по словам Евгении Владимировны, отличается, прежде всего, повышенным уровнем ответственности.

Сложнее всего, как признаётся врач Стрельникова, для неё оказалась борьба с местным менталитетом.

— Люди здесь не привыкли следить за своими зубами, им проще удалить больной зуб, чем лечить его, — сетует доктор. — Особенно это касается молочных зубов, которые родители и за полноценные зубы-то не считают. Хотя я пытаюсь доказывать им обратное, делаю снимки, объясняю, что эти зубки имеют большое значение для формирования прикуса ребёнка и прекрасно подлежат лечению, но меня и слушать не хотят, даже в штыки воспринимают мою позицию.

По итогам трёх лет борьбы за стоматологическую культуру в Багане, по словам Евгении, только одного ребёнка родители свозили в город и поставили коронки на молочные зубы. Неутешительная пока статистика отчасти объясняется затратностью подобных вложений для семьи, но это не повод для Стрельниковой отказаться от своей миссии — научить и взрослых, и детей заботиться о здоровье своих зубов.

Быть человеком

Большое впечатление на баганских пациентов наша героиня произвела не только новаторским подходом к лечению молочных зубов, но и своей безупречной пунктуальностью, а ещё добрым, уважительным отношением к людям.

— Самое важное, я считаю, остаться человеком, и не опускаться на уровень хамства, (его везде хватает, и в городе, и в деревне), а проявить понимание, сострадание к пациенту, не отмахиваться от него, — рассуждает Евгения.

Рациональное предложение

Как и большинство участников программы «Земский доктор», Евгения использовала полагающуюся выплату для решения квартирного вопроса, а он у семьи Стрельниковых стоял остро. Ещё живя в Новосибирске, они приобрели в ипотеку жильё, обременительный для семейного бюджета кредит, и помогли закрыть, полученные по программе деньги.

— Это очень хорошая программа, как для молодых врачей, которые могут решить какие-то свои финансовые сложности, так и для жителей отдалённых посёлков, получающих доступ к узким специалистам, которых в сельских больницах часто не хватает, — говорит Евгения Владимировна. —Хотелось бы, чтобы по программе больше привлекалось докторов с определённым опытом и багажом знаний, тогда у таких врачей, как я, появится возможность работать в одной связке, консультироваться друг у друга и тем самым, повышать качество оказываемой помощи.

Жизнь по-новому

С переездом Стрельниковых в Баган их жизнь потекла совсем в другом русле, появилось больше свободного времени на семью и какие-то свои увлечения, а интересов, как выяснилось у Татьяны — много. Она и огородник, и кулинар, и мастерица по бисероплетению, и даже спортсменка-волейболистка!

— Когда-то в школе я занималась волейболом, ну а потом забросила его, а тут старший сын записался в секцию, дай, думаю, поддержу, составлю компанию, — говорит Евгения, — начала ходить на тренировки и вскоре попала в нашу сельскую женскую команду по волейболу. Регулярно теперь ездим в соседние сёла на соревнования, места призовые занимаем!

К активному образу жизни приобщилась и вся её семья: летом поездки на природу, рядом целебные пресные и солёные озёра, где можно половить рыбу или искупаться, зимой — идеально ровненький каток в пяти минутах ходьбы от дома, а ещё есть лыжная база, которую Стрельниковы посещают по выходным в зимний период.

— Только в Багане я почувствовала настоящую жизнь, — делится доктор, — на которую в городе у меня не было времени, даже некогда было просто поднять голову и посметь на звёзды, а здесь они такие красивые! А, главное, дети, благодаря благоприятным климатическим и природным условиям, пошли на поправку, ведь они у меня оба астматики, а здесь, на селе, астматических проявлений стало меньше.

Среди достопримечательностей Багана Евгения особенно выделяет парк культуры и отдыха, где для сельчан созданы условия для активного и спокойного времяпрепровождения, а также телевышку, с которой открывается потрясающий вид на район, и самое большое за Уралом зернохранилище – объект постоянных школьных экскурсий.

— К списку досуговых мест можно было бы добавить ещё стадион и библиотеку, в которой много интересной литературы, но всё равно, кому-то этого покажется мало, — рассуждает Евгения Владимировна, — но для нас вполне достаточно, ведь всё зависит от твоего настроя и отношения к жизни, ведь, при желании, занятие найдётся каждому!

Состояние счастья

Сегодня Стрельниковы о своей жизни в городе почти не вспоминают, за три года стали своими на селе, притёрлись к деревенскому быту. От былого профессионального выгорания, как говорит Евгения, не осталось и следа, ходит на работу как на праздник. А если нужна психологическая перезагрузка и смена обстановки, наш врач берёт отпуск или отправляется на очередное обучение.

Кстати, в стоматологическом кабинете в качестве зуботехника ей помогает супруг.

— На момент нашего знакомства муж вообще не имел отношения к медицине, — рассказывает она, — но так случилось, что попал под сокращение на своей старой работе, и я предложила ему отучиться на зубного техника, сводила в свою поликлинику Новосибирске, показала, что это за профессия. Он решил попробовать и не пожалел ни разу, прям его дело оказалось. Так что все при деле: старший сын пошёл в 9 класс, младший — первоклассник. Мальчики уже нашли себе и товарищей в посёлке. Словом, жизнь налаживается, ещё бы только вопрос с лечением молочных зубов решить в посёлке, и тогда всё вообще будет идеально!

Материал создан при поддержке АНО «ИРИ»