Сделано в Новосибирске: какими современными предприятиями гордится город

В Новосибирске нет градообразующих предприятий-гигантов. Тем не менее наш город является одним из крупнейших промышленных центров страны. В этом сюжете — обзор современного производства Новосибирска.

Новосибирцы никогда не страдали ложной скромностью. Если есть достижения — почему бы о них не упомянуть при случае: это наше, новосибирское. А достижения были всегда, ибо с самого основания ещё не города, а посёлка Новониколаевского его жителям практически во всех сферах жизни были присущи амбициозность и смелые дерзания. В том числе — в промышленности.

Уж если браться за что-то, так основательно — чтобы догнать и перегнать. Ещё до революции, например, наши промышленники-мукомолы использовали передовую технологию, свойственную предприятиям фабричного типа. Владельцы новониколаевских мельниц сразу взяли на вооружение вальцовые станки, тогда как в европейской России на их введение, взамен жерновов, ушло 15–20 лет. Вот такая сибирская хватка!

Сегодня, спустя столетие, мало что изменилось. Современное производство в неофициальной сибирской столице, пережив сложные для всей страны периоды, продолжает развиваться с тем же деловым задором. Сейчас в городе работают свыше 200 крупных и средних компаний, а также около 700 малых предприятий. Производим практически всё — от продуктов питания до самолётов. А основные отрасли — машиностроение, электроэнергетика, металлургия, электроника, оборонная и пищевая промышленность.

Лёгкая и пищевая промышленность

Конфеты новосибирского производства знатоки рекомендуют в качестве сувенира гостям города уже давно. А новосибирские колбасы побеждают на международных отраслевых конкурсах.

Лёгкая промышленность — также одна из ведущих отраслей экономики нашего города, которая начала развиваться ещё до 20-х годов прошлого века. Швейное и кожевенное производство появились у нас ещё в конце позапрошлого века. За более чем вековую историю в Новосибирске открылись сотни предприятий лёгкой промышленности. Сегодня они производят многое — от одежды и обуви до средств гигиены и защиты.

Например, продукция завода по производству бытовой химии с почти полувековой историей хорошо известна и популярна далеко за пределами Новосибирска. Сегодня предприятие выпускает более 400 наименований освежителей воздуха, средств ухода за домом, средств, отпугивающих насекомых, монтажной пены и многого другого.

Ещё одно из самых востребованных сегодня — производство бумажных полотенец, салфеток и медицинских масок. Товары под слоганом Made in Novosibirsk поставляются как в новосибирские предприятия и магазины, так и в другие регионы нашей необъятной страны. Сейчас новосибирская компания БЭСТ — одна из ведущих компаний на рынке корпоративного обеспечения, в 2015 году открывшая собственное производство, выпускает весь спектр целлюлозно-бумажной продукции: салфетки различных видов, туалетную бумагу, бумажные полотенца и другие товары.

«Мы хотим, чтобы наш продукт присутствовал на полках магазинов по доступным ценам, чтобы было и красиво, и качественно, и чтобы это был продукт нашего государства, нашей маленькой родины, нашего Новосибирска. Наша задача — выйти за Урал, на Дальний Восток, а дальше — и на более обширные регионы», — рассказывает директор по развитию ГК БЭСТ Александр Поскотинов.

Сегодня компания БЭСТ перерабатывает до 100 тонн целлюлозы, только бумажных салфеток она отгружает партнёрам более миллиона пачек в месяц. А ведь когда-то, вспоминает руководитель предприятия, всё начиналось с единственного станка, на котором они с супругой осваивали своё первое производство.

В настоящее время предприятие активно оснащается новейшим оборудованием, с каждым годом расширяется и планирует в ближайшее время перейти к полной автоматизации.

«Сейчас у нас полная автоматическая линия упаковки — там, где взаимодействие человека с продуктом практически отсутствует. Кроме того, сейчас, при поддержке нашего государства, идёт оборудование из Китая — автоматическая линия производства туалетной бумаги. Такого оборудования в Сибири нет, оно есть только на крупных предприятиях», — добавляет Александр Поскотинов.

На страже безопасности

Новосибирск давно ассоциируется именно с наукоёмкими производствами и «оборонкой». Оборонная промышленность — одна из ведущих отраслей экономики нашего города. Ещё в годы Великой Отечественной войны в Новосибирск эвакуировали 50 предприятий со всей страны. Производили для нужд фронта самолёты-истребители, боеприпасы, бронекатеры, обмундирование и многое другое.

Оборонную промышленность страны в Новосибирске представляют завод им. Чкалова, СибНИА им. Чаплыгина, НИИ автоматических приборов, филиалы НИИ автоматизации авиационного производства, государственного специального проектного института и в разное время — филиалы ОКБ генеральных конструкторов Яковлева, Микояна и Сухого.

Сегодня в Новосибирске работают десятки предприятий оборонной промышленности. Заводы «Искра», «Север», «НЗХК» и другие производят микросхемы, полупроводники и датчики, военные истребители и боеприпасы для стрелкового оружия, промышленные средства взрывания, радиоэлектронику и многое другое. А недавно в Новосибирске предложили создать Общероссийский центр оборонной промышленности. Цель инициативы — создать новые оборонные заводы, привлечь в регион высококвалифицированных специалистов.

Строительный комплекс

Новосибирск растёт: возводятся новые здания, мосты, магистрали, активно идёт ремонт дорог. В Новосибирске работают более 30 заводов по производству стройматериалов и инвентаря специально для этих нужд. Цемент, фундаментные блоки, кирпич, сибит, крепежи — сегодня всё это производят в Новосибирске.

Энергия большого города

Энергетический комплекс — один из важнейших в развитии любого города. Жизнь мегаполиса невозможна без бесперебойной работы системы энергетики. Возвращаясь к истории — мощностей электростанций не хватало для обеспечения активно растущего города. Строились новые дома, предприятия, учреждения образования и культуры. Город отчаянно нуждался в усилении энергетического комплекса. Ещё до Великой Отечественной войны в Новосибирске построили ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а после — появились ещё две теплоэлектроцентрали. Но для активно растущего города и этого оказалось недостаточно. Появилась потребность в создании гидроэлектростанции. Её удалось построить в немыслимо короткие сроки: в течение одиннадцати лет. За два года с начала эксплуатации, с 1957-го по 1959-й, были введены в работу все семь гидроагрегатов. А в 1961 году Государственная комиссия приняла Новосибирскую ГЭС в постоянную эксплуатацию.

В сооружении Новосибирской ГЭС принимала участие вся страна. Эта была самая крупная стройка в Сибири, численность рабочих достигала 4 тыс. человек.

Сегодня Новосибирская ГЭС является высокоэффективным энергетическим объектом, затраты на строительство которого окупились несколько раз. В настоящее время она даёт каждый шестой кВт/ч в регионе. А себестоимость кВт/ч, выработанного на ГЭС, ниже себестоимости кВт/ч, выработанного на ТЭЦ и ГРЭС. Кроме того, гидроэлектростанция — самый надёжный и экологически чистый источник электроэнергии из существующих сегодня.

В последнее десятилетие на Новосибирской ГЭС проводилась комплексная модернизация, в ходе которой на предприятии поэтапно заменили всё устаревшее и изношенное оборудование. В результате новые высокоэффективные турбины получили все семь гидроагрегатов, а мощность станции увеличилась до 490 МВт. Управление новыми турбинами ведётся с помощью современной микропроцессорной системы, которая обеспечивает контроль работы оборудования с передачей всей информации в автоматизированную систему управления ГЭС.

Новейшие технологии и наукоёмкое производство

Промышленные предприятия Новосибирска постоянно расширяют ассортимент продукции и активно осваивают новые рынки. Так, «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» — один из ведущих в стране разработчиков и производителей интегральных схем, фотоприёмных устройств и датчиков — планирует выпускать электронную компонентную базу для гражданских нужд — автомобильной промышленности, промышленной автоматизации, систем безопасности и электропитания.

Современное производство немыслимо без новейших цифровых решений. Их предприятиям предлагает компания «Ростелеком».

Одним из самых востребованных сервисов для малых и средних предприятий сегодня является «Видеонаблюдение для бизнеса». Он обладает функцией видеоаналитики и умеет самостоятельно обрабатывать изображения с камер. Новая опция, основанная на облачных технологиях, позволяет с помощью специальных устройств контролировать сразу несколько объектов из одного личного кабинета. Эта разработка незаменима, к примеру, для владельцев сетей магазинов или кафе.

Ещё одно популярное цифровое решение — «Виртуальная АТС». Это облачная телефония с возможностью совершать и принимать звонки находясь в любой точке мира, где есть интернет. Согласно исследованиям «Ростелекома», подключение услуги наращивает потенциал увеличения выручки в среднем на 20 %.

Промышленный комплекс Новосибирска занимает ведущее положение в экономике страны. Согласно статистике, которую можно найти в открытых источниках, за последние пять лет объём отгруженных товаров собственного производства в промышленности региона вырос на 70 %, а индекс промышленного производства в два раза превысил общероссийский. Мы производим самолёты и боеприпасы, цемент и кирпич, молоко и мясо и не останавливаемся на достигнутом. У города хороший производственный потенциал. Новосибирск — город динамичного развития, город, промышленное завтра которого полно новых перспектив и надежд.

Генеральный партнёр проекта: Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта: Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

· ПАО «Ростелеком»

· АО «Искитимцемент»

Партнёры проекта:

· Банк Левобережный ПАО

· ПАО «РусГидро»

· АО «НЗПП Восток»

· ООО «ГРУППА МЕТА»

· Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

· ООО «ГЛАВЭЛЕКТРОСНАБ»

· Компания ITConstruct

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· Музей Новосибирска