Сэкономите кучу денег. Что лучше купить к Новому году прямо сейчас, чтобы не переплачивать

Удивить или испугать россиян ростом цен перед Новогодними праздниками крайне сложно. Самые мудрые из них запасаются продуктами к праздничному столу уже сейчас.

Как бы ни росли потребительские цены в течение года, товарно-ценовой бум из-за приближения новогодних праздников случится, предрекают российские экономисты. По их мнению, на повышение цен зимой влияет не только предпраздничный повышенный спрос, но и другие факторы – сезонность, валютные и рублёвые курсы, удорожание логистики и производственного оборудования, а аткже некоторой доли сырья.

К примеру, завозные овощи и фрукты дорожают из-за курса доллара, а местные дороже выращивать в холодное время года, пояснил кандидат экономических наук из ТюмГУ Иван Вилков. По его многолетним экспертным наблюдениям, традиционно и уже в ноябре дорожает «праздничный набор продуктов», в который входят шампанское и новогодние деликатесы.

По прогнозам профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслава Чеглова, к Новому году импортеры могут поднять цены на товары более чем на 10%. Ценники с увеличенными цифрами могут появится на таких востребованных товарах, как копченые колбасы, фрукты и овощи, а также готовые салаты.

По единодушному мнению экспертов, мандаринами впрок запасаться не стоит. В декабре начинается сбор их урожая, потому выбор станет больше, а цены лояльнее.