Сибирские рыси греют друг друга в холодное время года в Новосибирске

В зоопарке Новосибирска засняли любвеобильных сибирских рысей.

Хищные звери тоже могут быть очень нежными. Так, например, постоянная посетительница Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило Анна Новикова запечатлела на видео, как сибирские рыси Лекс и Бусинка с любовью и трепетом вылизывали друг другу шерсть.

По словам Анны, хищники больше 10 минут простояли в одном положении, периодически поглядывая ей в камеру.

Напомним, что в Новосибирске манул из зоопарка показал, как греет лапки на хвостике. В Новосибирск пришли холода и снег, теперь животные вынуждены привыкать к смене погоды.