Сильная молитва на защиту от войны: сильные слова для безопасности в ноябре-2023

Не просто переживать россиянам последний осенний месяц-2023 и переход между сезонами в условиях текущей геополитической обстановке в мире и в стране. Портал «Сиб.фм» предлагает воспользоваться психологическими методами защиты психики посредством проверенных веками православных молитв.

Тексты православных молитв написаны таким образом, что звуки произнесённых слов приводят психику в гармоничное состояние, отстраивая вибрации человеческой мозга до спокойного уровня.

Российские священнослужители уверяют, что в текущее неспокойное время, когда по всему миру и у границ нашей страны гремят выстрелы, достаточно записать на бумаге две короткие праведные молитвы и хотя бы раз в день читать их (вслух или про себя). Усилить действие молитвы помогут церковные восковые свечи и крепкая вера в результат произнесённого текста.

Молитва от войны Николаю Чудотворцу

Чудотворец Николай, Защитник и Спаситель. Ниспошли с небес чудо православное и прекрати гибель Божьих людей. Ради страдальцев и мучеников, ради Апостольской Церкви, умоляю тебя защитить от войны. Сбереги сиротских детей, отцов дедов и матерей. Отринь все скорби от ран и возведи праведных в Священный Храм. Да будет воля твоя. Аминь.

И пусть Господь Бог защитит Вас от войны!

Молитва от войны Господу Богу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Спаси народ православный от вражеских пуль жестокой войны. Защити милостью своей детей и женщин. Укрой от погибели стариков и матерей. Сбереги от ранения, огради от мучения. Молюсь тебе за весь народ, пускай же мир скорей придет. Да будет воля твоя. Аминь.