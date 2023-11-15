Торговый форум «Дни ритейла в Сибири» открылся в Новосибирске

15 ноября один из крупнейших отраслевых форумов России открылся в Новосибирске

15 ноября на площадке Новосибирского Экспоцентра открылся один крупнейших торговых форумов в России — «Дни ритейла в Сибири». Его участниками стали представители 34 регионов страны.

Форум будет открыт три дня, вместе с ним также проходит масштабная выставка, где представили свою продукцию (напитки, упаковки, продукты питания и другое) более 100 производителей.

В рамках мероприятия большое внимание уделять сельской торговли. Предприниматели из других регионов России поделятся своим опытом с новосибирцами.

«Дни ритейла в Сибири» продлится до 17 ноября.

Напомним, что на партнеров из дружественных стран в 2023 году приходится уже 65% всех контрактов малого и среднего бизнеса в России.