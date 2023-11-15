ЦБ ломает рынок недвижимости и резко снижает доступность жилья

По расчетам агентства РИА Рейтинг, в августе 2023 года чуть более четверти семей в РФ могли потянуть квартиру в ипотеку.

С того времени ЦБ РФ дважды поднимал ключевую ставку суммарно на 3.00 п.п. Это означает, что с определенным лагом ежемесячный платеж по стандартной ипотеке вырастет на 21-23% и доступность жилья в ипотеку резко снизится, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. В Новосибирской области доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку в августе 2023 года, составляла 23,7%.

«Это также привело к дисбалансу цен на первичном и вторичном рынках и резкому взлету арендных ставок. По данным портала «МИР КВАРТИР» арендные ставки на квартиры увеличились в Новосибирске за 9 месяцев 2023 года в среднем на 7,38%, а только за октябрь рост превысил 12%. В целом по крупным городам страны рост за 1-3 кварталы составил 7,5%, а за октябрь 5,8%. И это с учетом курортных городов, где осенью цены резко снижаются», — уточнил он.

Также на 3,5% выросла средняя цена квадратного метра в новостройках в крупных городах РФ. По словам аналитика, стало экономически бессмысленно досрочно гасить ипотеку на новостройки, и даже кредиты под залог готовых квартир, которые брались в 2019-2021 годах, так как доходы по депозитам выше ипотечных процентов.

Напомним, в Новосибирске продают под застройку огромный участок с лесом за 470 млн рублей.