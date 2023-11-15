Учёный из Новосибирска рассказал об опасности американского клёна

Новосибирский учёный сообщил, что американский клён вызывает сильную аллергию.

Научный консультант Климатического центра НГУ Николай Лащинский пояснил для портала РБК то, что американский (ясенелистный) клён является очень опасным не только для людей, но и для растений.

Однако, он явялется самым распространённом в Новосибирской области, так как ранее клён высаживали для очистки воздуха от вредных выбросов.

«Он действительно поглощает выхлопные газы, но на поверхности своих листьев он преобразует их в вещества, еще более опасные для человека, которые потом смываются дождями, поступают в атмосферу и сточные воды, вызывая у людей отрицательные реакции, в том числе аллергические», — рассказал учёный.

Николай Лащинский также отметил, что в городских условиях клён образует густые заросли, отчего происходит размножение насекомых-вредителей. А для того чтобы навсегда избавиться от растения, придётся уничтожить все деревья.

Напомним, что учёный Мельцер рассказал, что вода в колодцах и скважинах может быть опасной для здоровья.