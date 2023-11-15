В Госдуме обозначили срок возвращения мобилизованных из зоны СВО

Родные и близкие мобилизованных осенью прошлого года просят руководство страны вернуть их домой. Госдума пообещала дать официальный ответ на массовые запросы в ближайшие 30 дней.

Чтобы донести свои вопросы до самых высоких чинов солдатские жёны и матери по всей стране выходят на митинги и объединяются в общественные движения. На сегодняшний день официально заявили о себе и своих просьбах вернуть мобилизованных в сентябре прошлого года домой такие организации, как «Путь домой», объединение «Вернем ребят», движение «Мобилизованным пора домой» и «Мы вместе».

Они добиваются возвращения домой своих морально и физически уставших мужчин, а также требуют от властей внести коррективы в процесс мобилизации.

3 октября 2023 года активистки этих объединений направили коллективное официальное обращение Президенту РФ Владимиру Путину, приложив к нему файлы с расписками, содержащими 6 000 женских подписей. Приемная главы государства обозначила срок рассмотрения до 28 ноября. Ожидается, что именно к этой дате Госдума и Минобороны подготовят ответ, поскольку решение такого вопроса не входит в компетенцию президента.

Пока власти готовят ответ, к прояснению сложившейся непростой ситуации со многими неизвестными присоединился популярный и уважаемый россиянами военный корреспондент Александр Сладков. В своём телеграмм-канале он написал, что «президент России Владимир Путин принял решение, что мобилизованные и добровольцы будут участвовать в СВО на Украине до ее окончания. Однако, вопрос о ротации или демобилизации этих военнослужащих остается открытым».