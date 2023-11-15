В Новосибирске Минтранс будет судиться со строителями четвёртого моста

Остановлено строительство четвертого моста из-за того, что Минтранс будет судиться с «СКК».

В Новосибирске компанией «Сибирская концессионная компания» было приостановлено строительство четвёртого моста через реку Обь из-за проблем, которые связаны с выполнением обязательств со стороны правительства.

По данным Atas.info, в Новосибирске прекратили строительство четвёртого моста из-за проблем с переустройством канализационного коллектора, ошибок в проектной документации, отсутствия подключения к городской ливневой канализации и разрешения на сброс сточных вод в Обь.

Также правительство Новосибирской области запретило использовать выделенные из федерального бюджета средства в размере 3,3 млрд рублей для завершения строительства, по причине того, что ГК ВИС не предоставляла требуемую отчетность.

Сейчас в Арбитражном суде Новосибирской области рассматриваются 3 иска Министерства транспорта и дорожного хозяйства против ООО «СКК» в отношении выполнения обязательств по концессионному соглашению о строительстве и эксплуатации платного мостового перехода на улице Ипподромской в Новосибирске.