В Новосибирске продолжают расти цены на такси

В Новосибирске заметили скачок цен на такси — они выросли в два раза.

Жители Новосибирска продолжают возмущаться и недоумевать, почему стоимость на такси становится только больше. Из-за этого многие вынуждены отказаться от такого «удовольствия» и пользоваться услугами только при самых необходимых ситуациях.

Так, например, рано утром от ТРЦ «Мега» до Академгородка можно было доехать максимум за 600 рублей, сейчас же поездка обойдётся в стоимость около 900 рублей. А в случае если вы будете заказывать такси в плохую погоду, то цена станет в разы больше — от 1 000 рублей и выше.

Большой стоимости на такси коснулись и самые короткие поездки. Читательница издательства «АиФ-Новосибирск» поделилась, что летом за 10-минутную поездку могла отдать 150 рублей, сейчас же эта цена поднялась до 250-300 рублей.

В свою очередь, таксисты аргументируют данную ситуацию тем, что на цены влияет и снижение количества водителей. А также им нужно окупать расходы на обслуживание машин, покупку автомобилей и бензин.

Ранее Сиб.фм сообщал, что таксисты Новосибирска прячутся от пассажиров и просят их отменить заказы.