В Новосибирске служба МАСС спасла ребёнка, который был заперт в машине

Спасатели МАСС выехали на вызов в Новосибирске.

На телефон оперативного дежурного МАСС поступило обращение о том, что в Новосибирске на улице Выборная в автомобиле был заперт маленький ребёнок. Причиной стала блокировка дверей. Мама малыша не смогла справиться самостоятельно и вызвала на помощь спасателей.

«16:33-16:50 (Октябрьский р-н) Выборная. Заблокированы двери автомобиля. Маленький ребёнок внутри. Двери авто деблокированы. Ребенок 2022 г.р. передан матери», — сообщили в МАСС.

По данным службы, ребёнок в порядке и в медицинской помощи не нуждается.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что спасатели вытащили из блендера руку женщины из Новосибирска.