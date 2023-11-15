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общество проиcшествия

В Новосибирске служба МАСС спасла ребёнка, который был заперт в машине

Фото: МАСС

Спасатели МАСС выехали на вызов в Новосибирске.

На телефон оперативного дежурного МАСС поступило обращение о том, что в Новосибирске на улице Выборная в автомобиле был заперт маленький ребёнок. Причиной стала блокировка дверей. Мама малыша не смогла справиться самостоятельно и вызвала на помощь спасателей.

«16:33-16:50 (Октябрьский р-н) Выборная. Заблокированы двери автомобиля. Маленький ребёнок внутри. Двери авто деблокированы. Ребенок 2022 г.р. передан матери», — сообщили в МАСС.

По данным службы, ребёнок в порядке и в медицинской помощи не нуждается.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что спасатели вытащили из блендера руку женщины из Новосибирска.

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Валерия Митрохина
Журналист

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