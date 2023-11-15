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общество культура

В Новосибирске звезды Большого театра выступят в «Щелкунчике» на сцене НОВАТа

Фото: Pexels.com

Стоимость билетов на эти показы варьируется от 3500 до 12500 рублей.

В конце декабря в Новосибирском театре оперы и балета покажут два балета «Щелкунчик» в хореографии Юрия Григоровича.

Зрителей ждут артисты Большого театра Мария Виноградова и Егор Геращенко, в ролях Марии и Щелкунчика-принца. Первый показ запланировали на 26 декабря, а второй — на 28 декабря.

Билеты на спектакль уже появились. Цена — от 3500 до 12500 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что итальянский певец Пупо даст единственный концерт в Новосибирске 1 декабря.

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Игорь Кириченко
Журналист

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