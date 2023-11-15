в Новосибирской области опубликовали каталог продукции фермеров и ремесленников

В каталоге отображены проекты самозанятых из разных районов Новосибирской области.

В Новосибирской области самозанятые фермеры и ремесленники с поддержкой регионального минпромторга опубликовали каталог с продукцией бизнеса.

В каталоге представлены проекты с различными сферами, так, например, декор и предметы интерьера, текстиль, резьба по дереву, авторские украшения и аксессуары, кондитерские изделия, овощи, саженцы, молочная и мясная продукция, домашние полуфабрикаты и чайные сборы.

В каталоге отображены проекты самозанятых из разных районов Новосибирской области — Краснозерский, Мошковский, Искитимский, Коченевский, а также Кольцово и Бердск.

Напомним, что в Новосибирске может погибнуть флора и фауна из-за ноябрьской оттепели. Это может плохо сказаться на дальнейшем урожае.