В Новосибирске может погибнуть флора и фауна из-за ноябрьской оттепели

Кандидат биологических наук Алексей Яновский рассказал о последствиях осенней оттепели.

Как сообщил кандидат биологических наук Алексей Яновский для портала VN.ru, из-за неожиданно тёплого ноября в этом году на деревьях и кустарниках набухли почки, а земля покрылась зеленью как в весенний период.

Тёплая погода не всегда может благоприятно сказываться на окружающем мире. Например, для жимолости, которая уже готова зацвести, оттепель может обернуться проблемами и потерей будущего урожая.

Также, Алексей объяснил, что сход снежного покрова после первых длительных морозов может негативно сказаться и на озимых культурах, которые могут просто вымерзнуть.

Без внимания не остался и животный мир — из-за отсутствия снега на черной земле хорошо видно зайцев-беляков, сибирских белых куропаток и других животных, которые меняют окрас для маскировки на снегу.

В свою очередь, тетеревам и рябчикам не хватает снега, так как они ночуют, зарываясь в снежный покров.

Напомним, что в Новосибирске перепады температур могут повлиять на урожай.