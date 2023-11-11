В Новосибирске перепады температур могут повлиять на урожай

Новосибирская область столкнулась с резкими перепадами температур в ноябре 2023 года. Это может повлиять на будущий урожай.

Из-за теплой погоды таит снег, который затем застывает коркой. К концу месяца ожидается значительное похолодание до -27 градусов.

Специалисты рекомендуют дачникам принять меры предосторожности для своих участков. Агроном Людмила Шубина отмечает, что -5 градусов это относительно безопасные условия для земляники и чеснока.

Специалист подчеркивает, что после оттепели необходим обильный снегопад, иначе морозы могут повредить землю. При недостаточном снеге дачники могут столкнуться с потерей урожая чеснока и клубники.

Ранее Сиб.фм сообщал, что аномальное тепло до +6 градусов придёт в Новосибирск в третьей декаде ноября.