Аномальное тепло до +6 градусов придёт в Новосибирск в третьей декаде ноября

В третьей декаде ноября жителей Новосибирской области ждет необычно тёплая погода.

По информации заместителя начальника отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Дарьи Беспаловой, днем температура поднимется до +6 градусов, а ночью не будет опускаться ниже -6 градусов.

По прогнозу эксперта, средняя температура воздуха в этот период ожидается от -2 до -3 градусов. Ночью ожидается температура от -6 до +1 градуса, днём от 0 до +6 градусов.

Беспалова также сообщила, что осадки в основном будут в виде дождя и мокрого снега. Важно отметить, что в последней декаде ноября новосибирцев ждут неблагоприятные условия, возможен гололёд.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Новосибирск вошёл в топ-3 России по количеству любителей фастфуда.