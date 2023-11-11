Новосибирск вошёл в топ-3 России по количеству любителей фастфуда

В России проведено исследование на тему вкусовых предпочтений: Новосибирск на третьем месте по количеству любителей фастфуда.

Вкусы россиян изучили эксперты сервиса «Авито Работа». Для того, чтобы понять, где больше всего любят фастфуд, аналитики опросили 10 000 человек. Согласно общим подсчётам, 29% работающего населения едят пищу из ресторанов быстрого питания один раз в неделю, а иногда и больше.

Ещё 17% опрошенных ответили, что в ресторанах быстрого питания обедают 2-3 раза в месяц. А четверть участников голосования заверили, что в подобных заведениях появляются не чаще одного раза в месяц.

Если же говорить о том, где больше всего любят фастфуд, то на первом месте Красноярск с 51% любителей вредной пищи. На втором — Ростов-на-Дону (43%), замыкает тройку лидеров Новосибирск с 39%. А вот москвичи – только на четвёртом месте.

Кстати, фастфуд в середине августа этого года подорожал: стоимость шаурмы выросла на 3%, а бургеров — на 6%.