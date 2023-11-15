В новосибирской школе №189 блится к завершению капитальный ремонт бассейна

Завершается капитальный ремонт бассейна в школе № 189 в Октябрьском районе. К тренировкам по плаванию школьники смогут приступить после новогодних каникул – в третьей четверти. В дальнейшем школу ждёт еще одно преобразование – строительство дополнительного корпуса. Об этом на выездном совещании заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Мы продолжаем работать над увеличением количества мест для школьников не только путём строительства новых школ, но и за счёт капитального ремонта и перепланировки имеющихся. В этом году таким образом удалось прибавить более 4 тысяч мест, — отметил мэр Анатолий Локоть.

— В школе № 189 завершается капитальный ремонт помещений бассейна. Здание было сдано в 1985 году, тогда же был открыт бассейн. Почти через 30 лет эксплуатации появились дефекты, объект был выведен из эксплуатации. Было принято решение провести капитальный ремонт и вернуть школе бассейн. Эти планы реализованы при поддержке областного бюджета. Общая стоимость ремонта составила 22 млн рублей. До конца года подрядчик обещает полностью завершить работы и сдать объект. С третьей четверти здесь уже начнутся занятия».

Решение о ремонте бассейна было принято департаментом образования мэрии города Новосибирска в 2023 году. В течение года была разработана проектно-сметная документация и начаты работы. На сегодня готовность объекта составляет 93 %. В отремонтированном бассейне будут проводиться занятия для учеников 1–4 классов. Одновременно чаша вмещает 15 учащихся.

Здание МБОУ СОШ № 189 на ул. Выборной, 120 рассчитано на обучение 825 человек в одну смену. Сейчас здесь обучается 1699 детей. Проектная наполняемость превышена более чем в два раза.

«В этой части Октябрьского района, на ул. Выборной, ощущается острый дефицит школьных мест. 189-я школа переполнена, обучение ведется в две смены. Поэтому принято решение о строительстве дополнительного корпуса школы. Уже началась разработка проектной документации. Рассчитываем приступить к реализации проекта в следующем году. Строительство нового здания существенно снизит напряженность в микрорайоне», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.