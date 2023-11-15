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проиcшествия

В центре Новосибирска 91 школьника эвакуировали из-за пожара

Фото: ГУ МЧС НСО

В Новосибирске в здании, где находятся суд и школа, произошло возгорание.

В Новосибирске произошел пожар в подвале дома №89 по улице Максима Горького. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожарные прибыли на место вызова всего через две минуты после получения сообщения о задымлении. В результате возгорания пострадавших нет, но из здания было эвакуировано 165 человек, включая 91 ребенка. Пламя удалось локализовать в 12:14. В настоящее время улицы Максима Горького и Каменская перекрыты для беспрепятственной работы пожарных, на месте происшествия задействованы 37 человек и 12 единиц техники.

Фото В центре Новосибирска 91 школьника эвакуировали из-за пожара 2

В здании находятся Центральный районный суд Новосибирска, а также филиал «Русской классической школы». Представитель образовательной организации в разговоре с корреспондентом Сиб.фм воздержался от комментариев.

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Александр Борисов
журналист

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