Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 15 ноября

Позиция мирового сообщества всё больше склоняется в сторону Палестины, оттого шансы на полное установление израильской власти в Секторе Газа тают с каждым днём.

Сразу 145 государств по итогам голосования в ООН высказались за объявление незаконными израильских поселений на оккупированных территориях Палестины, включая Восточный Аль-Кудс (Иерусалим) и Голанские высоты. Воздержались от голосования 18 стран, а «против» проголосовали всего 7 стран — США, Канада, Израиль, Венгрия, Микронезия, Маршалловы острова, Науру.

Это означает, что основная часть мира уже отвернулась от Израиля и даже в случае его победы над ХАМАС, удовлетворения и всеобщего признания таких итогов конфликта еврейское государство не получит, уверены ведущие политологи мира, предрекая, что , военный успех Израиля обернётся глобальным поражением на международной арене.

В это же время министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинская группировка ХАМАС утратила контроль над сектором Газа, По его словам, участники движения бегут на юг, а местные жители занялись разграблением баз радикалов. Однако подтверждения этой информации ни одному информагентству не удалось получить.

Зато доподлинно известно об обстреле израильскими военными лагеря для беженцев Джабалия на севере сектора Газа, в результате которого погибло более тридцати мирных жителя.