Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь

Команда «Сиб.фм Group» продолжает путешествие по районам Новосибирской области, чтобы показать, как живут и работают медики, решившиеся на переезд в отдалённые сёла и деревни по государственным программам. В этот раз мы решили заглянуть в Витинский ФАП Северной ЦРБ. На встретила заведующая Елена Довгулева. Она рассказала о том, как пришла в столь важную профессию и как на это решение повлияла программа «Земский фельдшер».

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

С малых лет Елена Викторовна не понаслышке знала, как работают врачи, медсестры и санитарочки. Свою жизнь с медициной она связала осознанно. Помог живой пример – мама.

«Моя мама — медработник. Очень часто ходила к ней на работу. Видела, как люди в белых халатах оказывают помощь людям. Спасают их жизни. Почему именно фельдшер? Когда поступала в Барабинский медколледж, там была открыта одна специальность — лечебное дело. Так и приняла решение, работать в ФАПе».

В деревню Витинск героиня переехала сразу после медколледжа в 2015 году. Как признается фельдшер, было легко – она сама родом из ближайшего к Витинску Новотроицка Северного района.

«Витинск мне больше всего понравился. Село маленькое, красивое, находится недалеко от ЦРБ Северного района. Очень добродушно меня встретили пациенты в селе, так как на протяжении двух лет здесь не было доктора. И жители нуждались в медицинской помощи».

«Фельдшер — самый главный человек на селе»

Программа «Земский фельдшер» привлекла фельдшера не только возможностью получить бесценный опыт, но и финансовой поддержкой.

«Фельдшер на селе — это самый главный человек. Он и педиатр, и гинеколог, и терапевт, и хирург — множество врачей в одном лице. А программа очень помогает, так как много медицинских работников могут приехать и поучаствовать в ней, получить опыт работы», — говорит заведующая амбулатории, пожалуй, самого отдаленного села Новосибирской области.

Фельдшер, который приедет в сельскую местность, должен быть готов ко всему, считает Елена Довгулева. А иногда слово лечит намного больше, чем медицинское вмешательство. Героиня не скрывает, что при переезде в село сразу после училища первое время ей было очень страшно остаться одной без опытного наставника.

«У нас нет времени на раздумья. От наших действий зависит человеческая жизнь. Именно поэтому здесь нужно принимать решение о лечении пациента оперативно. Также необходимо быть сильным духом. Но этот опыт даёт многое — сельские фельдшеры могут работать теперь хоть где — на скорой помощи, в любом отделении. Столько ситуаций было, которые мы решали самостоятельно. Тем более неотложные. Но мы не зря учились, и можем все преодолеть».

О сельских пациентах

Сельские пациенты, в отличие от городских, более добродушные, считает специалист. Такие люди привыкли к тяжелому физическому труду. Они не боятся работы и, порой, забывают заботиться о себе, своём здоровье.

«Но мои пациенты все благодарные люди, ходят ко мне, как к родному человеку. Особенно дети. И это моя главная награда — здоровье моих пациентов, их выздоровление», — отмечает Елена.

Фельдшер Витинского ФАПа, не задумываясь, говорит, что самое главное качество врача — это милосердие.

«Надо к каждому человеку, независимо от того, богатый он, бедный, хороший или плохой – относиться по-человечески и сопереживать. У нас планируется строительство модульного ФАПа. Всем селом его ждём, так как здание нашей амбулатории старенькое — ему больше 30 лет. Мы за инновации, рассчитываем на компактное и тёплое помещение. Может даже новое оборудование», — говорит Елена.

Пандемия коронавируса и любовь

Елена Викторовна вспоминает время пандемии коронавируса с улыбкой и грустью одновременно. И связано это не только с тяготами опасного инфекционного времени, но и с тем, как она обрела свою вторую половинку.

«Когда была пандемия, меня отозвали и перевели именно в коронавирусный кабинет Северной ЦРБ. Мне было тяжело там работать. Очень много было пациентов и сопутствующих заболеваний, которые усложняли течение ковида. И работали до поздней ночи несмотря на то, что дети ждали дома», — рассказывает медик.

Именно в этом кабинете, в тяжелом защитном костюме Елена Викторовна встретила свою любовь. Теперь она счастлива в браке и воспитывает двух прекрасных дочерей.

«Мы очень молодая семья — в браке всего два года. Муж тоже фельдшер. До этого много работал на "скорой"».

Помогать и сопереживать

В данный момент заведующая амбулаторией точно знает, что профессиональное выгорание её не коснулось. Дом, быт и семья помогают героине восстанавливаться, наполняться позитивной энергией.

«Когда начинаешь относиться к пациенту как просто к пациенту, то нужно прекращать медицинскую деятельность. Призвание врача — это помогать человеку, сопереживать. У нас и ненормированные дни работы бывают, к этому нужно относиться нормально. Случается, что покидаю дом и ночью, потому что меня ждут больные люди».

Елена Довгулева признается — жизнь в селе ей нравится. Атмосфера гармонии и спокойствия переполняет и её близких.

«Здесь очень добрые люди. За детей душа не болит, ведь тут спокойно. Хозяйство можно своё держать. А самое главное, что каждый помнит твою помощь. В Витинске, как нигде работает правило, что когда идёшь к человеку с добротой, то она вернётся к тебе в большем объеме», — резюмирует героиня.

Материал создан при поддержке АНО «ИРИ»