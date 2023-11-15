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общество

Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь

Фото: Сиб.фм

Команда «Сиб.фм Group» продолжает путешествие по районам Новосибирской области, чтобы показать, как живут и работают медики, решившиеся на переезд в отдалённые сёла и деревни по государственным программам. В этот раз мы решили заглянуть в Витинский ФАП Северной ЦРБ. На встретила заведующая Елена Довгулева. Она рассказала о том, как пришла в столь важную профессию и как на это решение повлияла программа «Земский фельдшер».

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 2

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 3

С малых лет Елена Викторовна не понаслышке знала, как работают врачи, медсестры и санитарочки. Свою жизнь с медициной она связала осознанно. Помог живой пример – мама.

«Моя мама медработник. Очень часто ходила к ней на работу. Видела, как люди в белых халатах оказывают помощь людям. Спасают их жизни. Почему именно фельдшер? Когда поступала в Барабинский медколледж, там была открыта одна специальность лечебное дело. Так и приняла решение, работать в ФАПе».

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 4

В деревню Витинск героиня переехала сразу после медколледжа в 2015 году. Как признается фельдшер, было легко – она сама родом из ближайшего к Витинску Новотроицка Северного района.

«Витинск мне больше всего понравился. Село маленькое, красивое, находится недалеко от ЦРБ Северного района. Очень добродушно меня встретили пациенты в селе, так как на протяжении двух лет здесь не было доктора. И жители нуждались в медицинской помощи».

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 5

«Фельдшер — самый главный человек на селе»

Программа «Земский фельдшер» привлекла фельдшера не только возможностью получить бесценный опыт, но и финансовой поддержкой.

«Фельдшер на селе — это самый главный человек. Он и педиатр, и гинеколог, и терапевт, и хирург — множество врачей в одном лице. А программа очень помогает, так как много медицинских работников могут приехать и поучаствовать в ней, получить опыт работы», — говорит заведующая амбулатории, пожалуй, самого отдаленного села Новосибирской области.

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 6

Фельдшер, который приедет в сельскую местность, должен быть готов ко всему, считает Елена Довгулева. А иногда слово лечит намного больше, чем медицинское вмешательство. Героиня не скрывает, что при переезде в село сразу после училища первое время ей было очень страшно остаться одной без опытного наставника.

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 7

«У нас нет времени на раздумья. От наших действий зависит человеческая жизнь. Именно поэтому здесь нужно принимать решение о лечении пациента оперативно. Также необходимо быть сильным духом. Но этот опыт даёт многое — сельские фельдшеры могут работать теперь хоть где — на скорой помощи, в любом отделении. Столько ситуаций было, которые мы решали самостоятельно. Тем более неотложные. Но мы не зря учились, и можем все преодолеть».

О сельских пациентах

Сельские пациенты, в отличие от городских, более добродушные, считает специалист. Такие люди привыкли к тяжелому физическому труду. Они не боятся работы и, порой, забывают заботиться о себе, своём здоровье.

«Но мои пациенты все благодарные люди, ходят ко мне, как к родному человеку. Особенно дети. И это моя главная награда — здоровье моих пациентов, их выздоровление», — отмечает Елена.

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 8

Фельдшер Витинского ФАПа, не задумываясь, говорит, что самое главное качество врача — это милосердие.

«Надо к каждому человеку, независимо от того, богатый он, бедный, хороший или плохой – относиться по-человечески и сопереживать. У нас планируется строительство модульного ФАПа. Всем селом его ждём, так как здание нашей амбулатории старенькое — ему больше 30 лет. Мы за инновации, рассчитываем на компактное и тёплое помещение. Может даже новое оборудование», — говорит Елена.

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 9

Пандемия коронавируса и любовь

Елена Викторовна вспоминает время пандемии коронавируса с улыбкой и грустью одновременно. И связано это не только с тяготами опасного инфекционного времени, но и с тем, как она обрела свою вторую половинку.

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 10

«Когда была пандемия, меня отозвали и перевели именно в коронавирусный кабинет Северной ЦРБ. Мне было тяжело там работать. Очень много было пациентов и сопутствующих заболеваний, которые усложняли течение ковида. И работали до поздней ночи несмотря на то, что дети ждали дома», — рассказывает медик.

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 11

Именно в этом кабинете, в тяжелом защитном костюме Елена Викторовна встретила свою любовь. Теперь она счастлива в браке и воспитывает двух прекрасных дочерей.

«Мы очень молодая семья — в браке всего два года. Муж тоже фельдшер. До этого много работал на "скорой"».

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 12

Помогать и сопереживать

В данный момент заведующая амбулаторией точно знает, что профессиональное выгорание её не коснулось. Дом, быт и семья помогают героине восстанавливаться, наполняться позитивной энергией.

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 13

«Когда начинаешь относиться к пациенту как просто к пациенту, то нужно прекращать медицинскую деятельность. Призвание врача — это помогать человеку, сопереживать. У нас и ненормированные дни работы бывают, к этому нужно относиться нормально. Случается, что покидаю дом и ночью, потому что меня ждут больные люди».

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 14

Елена Довгулева признается — жизнь в селе ей нравится. Атмосфера гармонии и спокойствия переполняет и её близких.

Фото Земский фельдшер рассказала, как стала «своим человеком» на селе и обрела любовь 15

«Здесь очень добрые люди. За детей душа не болит, ведь тут спокойно. Хозяйство можно своё держать. А самое главное, что каждый помнит твою помощь. В Витинске, как нигде работает правило, что когда идёшь к человеку с добротой, то она вернётся к тебе в большем объеме», — резюмирует героиня.

Материал создан при поддержке АНО «ИРИ»

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Ольга Павлова
журналист

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