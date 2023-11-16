10-дневный отдых с 30 декабря по 8 января одобряет 60% жителей Новосибирска

По данным опроса SuperJob, 60% новосибирцев одобряет длинные новогодние каникулы, аргументируя это тем, что есть возможность провести время с семьей и отдохнуть от работы.

15% считают, что 10 дней много и предлагают перенести часть на весну, чтобы «каникулы» были еще и в мае.

17% нейтрально относятся к такому длительному отдыху, так как продолжают работать в сменном графике.

Респонденты до 34 лет чаще одобряли 10-дневный отдых — 69%, при этом идея о длительных каникулах нравится больше женщинам, чем мужчинам — 66% и 55% соответственно.

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