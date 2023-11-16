Благодаря поддержке российского банка в Сибири строят 100 новых жилых домов за год

Только с начала 2023 года площадь возводимого жилья увеличилась на 700 тысяч квадратных метров

Число новостроек, возводимых при финансовой поддержке Сбера в регионах Сибири к 1 ноября 2023 года достигло 578, что почти на 100 больше год к году. Площадь строительства при этом с начала 2023 года выросла более чем на 700 тысяч квадратных метров, достигнув 3,8 млн квадратов.

Лидером строительного рынка Сибири традиционно выступает Новосибирск, на долю которого приходится больше половины всех строящихся объектов и почти половина общего объема финансирования. На второе место по числу объектов вышла Хакасия – 88 домов. При этом по площади возводимого жилья Хакасия только на четвертом месте, после Красноярского и Алтайского регионов.

Замыкает первую пятерку по площади строящегося жилья Кузбасс, далее следуют Омская и Томская области.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского отделоения банка:

«Компании строительного сектора Сибири стабильно обращаются к нам за финансированием своих объектов. По данным на 1 ноября, с начала 2023 года число таких проектов сибирских застройщиков выросло на 81, а площадь строительства – на 713 тысяч квадратных метров».