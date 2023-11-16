Детская клиника из Новосибирска заплатит 5 млн за украденное название

В Новосибирске детскую клинику суд обязал сменить название и выплатить 5 миллионов рублей клинике из Белгорода.

Как выяснил Сиб.фм, на новосибирскую клинику «ПроМедика» подала в суд сеть медицинских центров «Промедика» из Белгорода. Все из-за схожего названия.

Представители белгородской клиники пояснили на суде, что их ООО «ПРОМЕДИКА» является правообладателем товарного знака «Медицинский центр ПРОМЕДИКА», в виде словесного обозначения и изображения, а новосибирский центр использует без разрешения такое же название в своих учреждениях — в детской клинике на Гребенщикова и во взрослой на Кубовой.

Кроме этого, данное название, новосибирская клиника использует в социальной сети «Вконтакте» и на сайте отзывов «Продокторов».

Представители клиники из Белгорода также добавили, что потратили более 5,5 миллионов рублей на продвижение своей сети в интернете, однако в поисковике по названию «Промедика» выдает клинику из Новосибирска. Так они теряют своих клиентов.



Изначально, 26 декабря 2022 года они направили претензию новосибирскому центру и попросили выплатить компенсацию из-за нарушения исключительного права на товарный знак, а также предложили использовать название по договору коммерческой концессии, но получили отказ.

Белгородская клиника в иске попросила 5 миллионов рублей компенсации и изменить название.

Новосибирская клиника «ПроМедика» (ООО «Детская клиника») в свою очередь заявила на суде, что используют данное название с 2015 года, а сайт создали в 2016, когда как товарный знак белгородская компания зарегистрировала только в 2019.

Помимо этого, по словам ответчика, в 2015 году они предпринимали попытку регистрации товарного знака, но почему клиника не смогла запатентовать название тогда, неизвестно. Дозвониться корреспонденту Сиб.фм до руководства центра не удалось. В самой клинике попросили написать запрос.

Суд встал на сторону истца и потребовал новосибирскую клинику удалить со своего официального сайта, соцсетей и сайта с отзывами все материалы, где упоминается название «ПроМедика», а также с вывесок своих центров.

Также организация обязана выплатить 5 миллионов рублей медицинскому центру из Белгорода.



Как ранее писал Сиб.фм, ХК «Сибирь» судится с новосибирскими бизнесменами из-за кепок.