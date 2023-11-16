Доля апартаментов в объеме продаж новостроек Новосибирска превысила 9%

По данным аналитического центра ДОМ РФ, в октябре 2023 года в Новосибирской области было продано 2792 квартиры в новостройках.

Агрегатор «видит» не все продажи — не учитываются квартиры, проданные по ДКП и ЖСК, и часть помещений, реализованных по ДДУ после подписания акта о вводе дома в эксплуатацию, уточнил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Только в строящихся проектах в октябре 2023 года было реализовано 259 апартаментов, что составляет 9,2% от объема продаж новостроек по договорам участия в долевом строительстве.

«Это абсолютный рекорд Новосибирска как числу реализованных апартаментов за один месяц, так и по удельному весу в объеме продаж. На рынке апартаментов появились пакетные покупатели, которые планируют после ввода объекта запустить арендный бизнес. Этому способствует и скачкообразный рост арендных ставок в городе. У большей части комплексов апартаментов, расположенных в районах приближенных к центру, темпы продаж существенно опережают темпы строительства», — объяснил эксперт.

Больше 30 сделок в месяц было в проектах Freedom, IQ aparts, Пилигрим, Time Park и АЭРОН. Общий объём продаж составил 7,6 тысяч квадратных метров, средневзвешенная цена квадрата превысила 175 тысяч рублей, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирске за 58,5 миллиона продают элитный коттедж с домом охраны и бассейном.