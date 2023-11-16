«Это исполнило нашу мечту»: врач акушер-гинеколог Краснозёрской ЦРБ о том, как обрела счастье жить и работать в деревне

Рассказывая читателям о героях проекта «Земский доктор» — участниках одноимённой государственной программы, творческая команда холдинга Сиб.фм Group уже побывала во многих отдалённых уголках Новосибирской области. В этот раз наш путь лежал в рабочий посёлок Краснозёрское, находящийся в 270 километрах к юго-западу от Новосибирска. Здесь в режиме повышенной готовности работает врач акушер-гинеколог Галина Петровна Бондаренко, оказывающая помощь своим пациентам и днём, и ночью.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в 2012 году в России запустили федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Здравоохранение». При устройстве в медицинские организации на селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

За компанию

В отличие от большинства героев этого проекта, Галина Бондаренко профессией врача в детстве не грезила, ей больше по душе была ботаника, подумывала даже после школы поступать в институт по разработке и выведению новых культур. Но как часто и бывает в жизни, случай нарушил эти планы.

«Я школу закончила с серебряной медалью, а моя подруга — с золотой, — вспоминает Галина Петровна. — Она собиралась поступать в медицинский в Барнауле и позвала меня с собой за компанию. Давай, говорит, вместе попробуем сдать экзамены, если не получится — каждый пойдёт своей дорогой».

Вопреки ожиданиям девчонок вступительные испытания прошли удачно и обеих зачислили на бюджет.

«Вот так неожиданно в моей жизни появилась медицина, хотя в семье медиков отродясь не было. Только бабушка санитаркой работала в тубдиспансере, — добавляет Галина. — Кстати, она так интересно рассказывала о своей работе, когда возвращалась с дежурств, что, возможно, посеяла во мне, какое-то любопытство к людям в белых халатах. Знаете, у нас на курсе в медицинском институте были замечательные преподаватели, особенно по гинекологии. Как сейчас помню, врач акушер-гинеколог — красивая, умная женщина, умела настолько ярко и убедительно подать информацию, что было невозможно не влюбиться в это направление».

Время перемен

Общий стаж Галины Петровны — 25 лет. Боевое крещение, то есть интернатуру, она прошла в одном из роддомов Рубцовска, где научилась и роды принимать, и кесарево сечение делать, и другую врачебную помощь роженицам оказывать. А потом был рубцовский онкодиспансер, где наш врач на посту онкогинеколога проработала ещё пять лет, после чего перешла в отделение экстренной гинекологии городской больницы.

«Всё бы ничего, и работа, интересная у меня, была, и люди хорошие, да только заработная плата ну очень маленькая, — сетует Галина. — А у меня уже семья появилась, и хотелось улучшить наше материальное положение, а доходы не позволяли даже отпуск спланировать, куда-то слетать или съездить».

Размещая своё резюме на сайте вакансий, доктор Бондаренко была готова уехать даже за границу, лишь бы нашлось такое место, где её компетенции могли бы оценить по достоинству.

«Признаться, когда мне позвонил главный врач Краснозёрской ЦРБ Юрий Владимирович Черемискин, я поначалу скептически отнеслась к его предложению посетить район и больницу. Подумала, ну чем меня, городскую жительницу, может прельстить деревня? Однако Юрий Владимирович нас убедил в том, что нужно приехать и всё посмотреть своими глазами».

К большому удивлению семьи Бондаренко, главный врач не только их лично встретил, но и провёл ознакомительную экскурсию с посёлком.

«Он показал нам лучшие места в Краснозёрском: центральную площадь, уютные улочки, песчаный пляж на берегу местной живописной речки, — вспоминает Галина Петровна. — Нам с мужем всё очень понравилось и сомнений даже не осталось насчёт переезда в Краснозёрское».

Большая разница

Опыт работы в экстренной гинекологии рубцовской больницы научил Галину быстроте и точности принятия решений, однако на новом месте работы ей пригодились и многие другие навыки.

«В Рубцовске у нас на отдалении у всех была своя специализация, отдельный врач на эндоскопию, отдельный на ультразвуковую диагностику, а здесь я оказалась одна за всех, при этом веду обычный приём пациентов, а в отделении провожу операции и успеваю ещё в роддоме дежурить, — поясняет она. — Но мне такой режим нравится, люблю динамику, чтобы всё быстро и чётко делалось! Думаю, в этой многозадачности и заключается специфика работы сельского врача. Потому что, когда случается что-то экстренное — всё зависит от тебя, ведь счет идёт на минуты. Конечно, ты можешь позвать на помощь хирургов, реаниматологов, но всё равно, главное решение будет за тобой. Это большая ответственность для врача и к ней нужно быть готовым, как и к периодическому выплеску адреналина».

«Но только так молодой врач может набраться универсального опыта», — замечаем мы.

«Причём в самых разных направлениях, — соглашается Галина Петровна. — Например, в гинекологии — это навыки и УЗИ-диагностики, и хирургии, и опыт проведения других малоинвазивных исследований. Когда у тебя полное отделение больных, то приходится быстро вникать в ситуацию каждого человека, искать, если нужно, недостающую информацию и действовать. Такой подход расширяет твою базу знаний и вообще взгляд на лечение пациента».

К слову, в Краснозёрской РБЦ, по словам доктора Бондаренко, для врачей созданы благоприятные условия для профессионального роста и повышения квалификации. Юрий Черемискин, едва ли не каждый месяц отправляет своих специалистов на учёбу, оплачивая им командировки.

Сам главврач подтверждает, что для врача самое главное — постоянное обучение.

«Приятно отметить, что последние несколько лет со стороны государства и правительства Новосибирской области вкладывается много средств в развитие здравоохранения. Например, в нашем районе с населением 30 тысяч человек, на сегодняшний день построено семь новых фельдшерско-акушерских пунктов, и ещё три будут достроены в ближайшее время. Все современные ФАПы не только оснащены по последнему слову техники, но и предполагают наличие комфортного служебного жилья, и это, я считаю, большой сдвиг в организации медобслуживания в отдалённых районах», — отмечает главврач Красноозёрской ЦРБ.

Другая жизнь

«Программа "Земский доктор" помогла нам осуществить мечту, — говорит Галина Петровна, – купить просторный красивый дом и жить на своей земле! Переезд в частный дом после квартиры полностью перевернул нашу жизнь, в которой теперь появились и огород, и цветник, и пространство для выгула нашей любимой собаки, которую мы привезли с собой из Рубцовска, и даже место для пяти замечательных котов. Ну, разве это не круто?!»

По мнению Галины Бондаренко, программа будет интересна и молодым врачам, ведь с её помощью можно прокачать профессиональные навыки, а также получить существенную материальную поддержку.

«А главное, программа позволяет решать вопросы с нехваткой врачей в сельских больницах, — говорит доктор. — Во многих районах для приезжающих специалистов создаются привлекательные, комфортные условия работы и жизни, потому многие «земские доктора» остаются здесь жить, заводят семью, пускают корни».

В своей стихии

«А как вы любите проводить своё свободное время», — интересуемся мы.

«Откровенно говоря, свободного времени не так уж и много, — замечает Галина Петровна. — У меня много дежурств, и даже в те дни, когда их нет, всё равно могут вызвать помочь коллеге в больнице. Мне очень нравится возиться с растениями, заниматься садово-огородными работами, поэтому огородный сезон — моя отдушина и способ восстановления энергии.

По вечерам семейная чета Бондаренко любит прогуливаться по парку и центральной площади посёлка. Супруги говорят, что за последние несколько лет их Краснозёрское значительно преобразилось и благоустройство территории продолжается. Сбылась мечта нашего врача и о путешествиях, семья уже несколько раз посетила Горный Алтай, а теперь планирует поездку на Байкал».

Родная сторона

К спокойной же деревенской жизни семья Бондаренко давно привыкла. За это время сын окончил школу и поступил в университет Новосибирска. Родители периодически наведываются к нему в гости, привозя домашние угощения и вкусные деревенские продукты. Муж, по словам Галины Петровны, во всём её поддерживает и тогда в 2018 году, когда она только задумала круто изменить привычный образ жизни, он был первым, кто одобрил эту идею. В посёлке нашлась работа и для супруга — учителя физики по образованию.

«Нам нравится наша спокойная деревенская жизнь. Здесь нет суеты. По утрам петухи кричат, собаки гавкают. Когда в город приезжаем по каким-то своим делам, то быстро в нём устаём от беготни, от скоплений людей, от больших расстояний. Обратно возвращаемся совсем без сил и только, добравшись до дома, чувствуем себя намного лучше. Да, мы любим наше Краснозёрское и рассчитываем здесь жить долго и счастливо».

Материал создан при поддержке АНО «ИРИ»