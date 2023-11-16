Газовые гидраты — просто газ во льду или что-то большее?

Как газовые гидраты могут помочь в создании авторских напитков и блюд? Этот вопрос – область исследований новосибирских ученых. Антон Мелешкин, выпускник НГТУ по специальности «Нетрадиционная и возобновляемая энергетика», научный сотрудник Института теплофизики СО РАН, старший научный сотрудник и преподаватель НГУ Антон Мелешкин в 2021 году успешно прошел акселерацию в программе А:СТАРТ и стал резидентом бизнес-инкубатора Академпарка с проектом «Пищевые газовые гидраты». Ученый разрабатывает искусственный газовый гидрат для приготовления пищи и напитков.

Газовые гидраты — это твердые кристаллические соединения воды и углекислого газа, которые существуют в условиях морозильной камеры. Газогидрат, помимо уникальной подачи, имеет функции охлаждения и газирования. На текущий момент команда активно внедряет технологию в российские сети ресторанов. На сегодняшний день газовые гидраты практически не представлены на рынке. Однако наука не стоит на месте и активно развивает это направление, чтобы применять их в области газовой индустрии, экологии и энергетики. В рамках стартапа было выполнено переосмысление этой концепции. Поэтому ученые взялись за реализацию гидрата углекислого газа в индустрии общественного питания, где он является более безопасным сырьем, в отличие от того же сухого льда, и может храниться в условиях морозильной камеры. Подробности в подкасте «3.14 Будущее наступило» с участием Антона Мелешкина.

Проект создан при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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