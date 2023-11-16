"Хочется почувствовать себя женщиной": в Новосибирске красотки из тюрем поборолись за звание "Мисс УИС-2023"

В Новосибирске прошёл первый этап федерального конкурса красоты "Мисс УИС-2023": 16 сотрудниц уголовно-исполнительной системы боролись за звание самых красивых, обаятельных и творческих. Среди них были и надзирательницы, и оперативники, и инспекторы по спортивной подготовке исправительных колоний. Как участница боролись за победу даже с повреждённым каблуком, и зачем понадобилась шкура убитого животного – в репортаже Сиб.фм.

Конкурс среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы проводится раз в три года. Сначала сотрудницы учреждений из системы ГУФСИН сражаются за титул самой эффектной на местном уровне, потом с соседними областями, а завершающий этап проходит уже в Москве.

Одна заболела...

Изначально в конкурсе Новосибирской области должны были принять участие 17 номинаток, но одна из них сошла с дистанции. До выступлений дошли 16 представительниц прекрасного пола УИС и вышли на сцену 16 ноября. Для начала им нужно было презентовать себя – некоторые к этому готовились с лета.

Оценить творческие изыски претенденток предстояло жюри из шести человек – в основном это представители культурной сферы, например, сотрудники филармонии.

Номера коллег оценивала и победительница прошлого конкурса "Мисс УИС" в Новосибирске. Она говорит, что для участниц главное – свободно держаться на сцене. Анастасия Горчакова служит в Инспекции по личному составу и профилактике коррупционных нарушений и до сих пор вспоминает свой триумф.

"Это мне помогло поверить в себя. Сыграл мой опыт на сцене, потому что я с 6 лет занималась вокалом, в разных студиях, художественных кружках, танцами, 5 лет в музыкальной школе, – призналась в интервью Сиб.фм Анастасия Горчакова.

– Было и большое желание победить, я спала и видела, и другого места не представляла себе. Я безумно хотела эту корону".

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм Анастасия сделала правильный прогноз на победителя, хотя на тот момент не прошло ещё и половины номеров.

Династии в колониях

А кто-то спал и видел тот образ, в котором вышел сегодня на сцену. Например, Ольга Кнутас участвует в конкурсе "Мисс УИС" в первый и последний раз: для претенденток за звание потолок – 35 лет. Как только юристу колонии №12 предложили побороться за почётное звание – она сразу же согласилась.

"Я пришла работать в колонию после банка. В этом конкурсе сразу согласилась участвовать: я как юрист люблю общаться, позитивный настрой, социум,

– рассказала Ольга Кнутас. – Мы готовились очень долго: и пляски, и танцы. С самого лета начали снимать ролики. Одно из условий: нужно иметь хорошую физическую форму. Вот хожу в спортзал. Для танца мы наняли хореографа. Была даже ситуация, когда я ночью проснулась: мне пришла идея, я её записала. Даже два стихотворения написала".

Некоторые участники шоу от ГУФСИН участвовали и всей семьёй. Например, Елизавета Волкова практически выросла в колонии №2: её мама — подполковник внутренней службы в отставке, сама же девушка в 17 лет пришла работать в социальную службу. Пока мама претендентки на звание "Мисс УИС" №13 следила за номерами, Елизавета рассказала о подготовке и заверила, что выпавшее число 13 её нисколько не пугает, как и работа с рецидивистами.

"Убийца – тоже в первую очередь человек: чей-то брат, чей-то муж. Я не боюсь этих людей, я отношусь к ним с добром, и они это чувствуют",

– считает Елизавета Волкова.

Если Елизавету перед конкурсами переодевает мама, то старший инструктор по боевой и специальной подготовке Алия Хабибуллина заставила танцевать мужа. Хрупкая девушка невысокого роста занимается физической подготовкой всего личного состава колонии строго режима №18.

"Мы представляем национальность татар. Я наполовину татарка, а наполовину – казашка, муж у меня татарин, – рассказала Алия. — Танец у нас будет из "Стиляг". Нанимали хореографа, нам два урока хватило".

Мужу Алии, который тоже работает в ИК №18 в отделе безопасности и следит за осуждёнными, пришлось подчиниться и исполнять с супругой танец. На конкурсе вообще было очень много дуэтов — у сотрудников очень похожие истории: они вместе со второй половинкой учились в Кузбасском институте ФСИН, а потом приехали работать в Новосибирские колонии.

К таким массовым мероприятиям в профессиональном вузе привыкла и Алина Кокорева, которая всего два месяца работает в Новосибирской воспитательной колонии. Девушка для конкурса отобрала свадебное платье у сестры и шкуру разделанного животного у отца.

"Папа охотник и дал шкуру для номера, а сестра сшила второе платье для номера. Со мной танцевал мой парень, который работает в СИЗО, – поделилась Алина Кокарева. – Сидели, вспоминали сценки, которые ставили в институте – это очень помогло".

Подвёл каблук

Одной из фавориток конкурса является Антонина Волохова. Девушка из Куйбышевского следственного изолятора борется за титул второй раз. Артистичную конкурсантку подвёл каблук, из-за которого после шпагата она едва не упала, но Антонина смогла достойно завершить выступление.

"Непредвиденная была ситуация, как и на работе. Главное – проявлять всю свою харизму. Я скажу по современному: хочется какой-то движухи, а то всё служба и служба, а хочется почувствовать себя женщиной. Я три года не танцевала, а здесь я опять вспомнила что это такое и опять танцевала",

– говорит Антонина Волохова.

Как уже и было сказано выше, победительница прошлого конкурса Анастасия Горчакова, которой предстояло в этот вечер расстаться с короной "Мисс УИС", сделала свой прогноз, и он оправдался.

Титул в 2023 году достался технику отделения монтажных, пусконаладочных и других работ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области Татьяне Шевниной под №16. За девушку приехала болеть вся родня, и даже из-за границы.

"Я когда услышала, что набирают конкурсанток для конкурса "Мисс УИС", я сама себя выставила в качестве претендентки. В нашем учреждении очень удивились, говорят: "никогда такого не было, раньше уговаривали и просили". Я сказала, что хочу, так как была в декрете и соскучилась по танцам, по эмоциям на сцене, – призналась победительница.

– Меня сегодня все пришли поддержать, брат двоюродный из-за границы приехал. Муж у меня в Росгвардии работает и блинов напёк".

Возможно, это и помогло Татьяне Шевниной победить: в конце своего танца она накормила жюри блинами от мужа. После голосования, технику присудили победу – в ближайшие три года она будет лицом уголовно-исполнительной системы.

"В номинации «Первая Вице-Мисс» стала старший инспектор филиала по Октябрьскому району города Новосибирска ФКУ УИИ ГУФСИН России по Новосибирской области старший лейтенант внутренней службы Анна Захарова,

– рассказал пресс-секретарь ГУФСИН России по Новосибирской области Олег Огуля. — «Вторая Вице-Мисс» — старший специалист по социальной работе группы социальной защиты и учета трудового стажа осужденных ФКУ КП-22 ГУФСИН России по Новосибирской области лейтенант внутренней службы Анна Рупп".