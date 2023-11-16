Извинения не приняты. Сатановский умоляет о пощаде, чтобы вернуться на публику

Востоковед Евгений Сатановский, резко высказавшийся в адрес российских дипломатов в беседе с израильским журналистом, взял свои слова обратно.

Опытный сотрудник популярного канала «Соловьев LIVE», востоковед с колоссальным опытом Евгений Сатановский в октябре текущего года допустил едва ли не прямые оскорбления в адрес спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой (усмотрел в их действиях признаки антисемитизма и обвинил в пристрастии к алкоголю).

На весь мир его резкие слова прозвучали во время общения с израильским журналистом, где они обсуждали текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Результатом нелицеприятных выражений стало увольнение политолога с канала «Соловьев LIVE». Свою вину на тот момент востоковед, причисляющий себя к иудеям, не признал, оправдывая свою эмоциональную речь отсутствием матерных слов и перехода на личности. Вместо него извинился его непосредственный начальник — телеведущий и руководитель канала Владимир Соловьев, пишет РИА «Новости».

Спустя несколько недель после инцидента непреклонный политолог опомнился. Боясь утратить свои общественные рейтинги и былую популярность, он заявил: ««Искренне сожалею. Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. Повинную голову меч не сечет. Прошу принять эти слова в качестве извинений», написано в покаянном посте его телеграмм-канала.