Какой 16 ноября 2023 праздник — какой церковный праздник, что запрещено и можно делать

Портал «Сиб.фм» публикует разъяснения, зачем 16 ноября нужно обязательно надушиться парфюмом, а выходить из дома без молитвы крайне опасно.

16-ое ноября носит традиционное народное название — день Анны Холодной, а православная церковь вспоминает и молится за княгиню Анну Всеволодну (дочь Великого киевского князя Всеволода Ярославовича и сестра легендарного русского князя Владимира Мономаха). Она принимала активное участие в церковной и политической жизни государства

В связи с этим священнослужители рекомендуют верующим и прихожанам в этот день нести окружающим только положительные эмоции. По их наблюдениям, такое поведение 16 ноября в Анин день поспособствует исполнению желаний.

Главным лакомством 16 ноября у наших предков было молоко, замороженное на улице и поструганное ножом, которое после посыпали сахаром (подавали к блинам). Служители современной русской церкви рекомендуют попробовать этот народный деликатес.

Немало примет и поверий связано с этим днём, исконно считавшимся стартом зимних холодов:

· если надушиться в этот день духами – ни один дух не тронет;

· если человек собирается выйти из дома 16 ноября, он обязательно должен прочесть молитву, чтобы по пути с ним ничего не случилось;

· нельзя шить, вязать и вышивать особенно женщинам, страдающим частыми головными болями – мигрень станет их постоянной спутницей;

· если пригласить в дом друзей и родных или сходить в гости к ним, то удача и благополучие станут верными спутниками на весь год.